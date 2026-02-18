Onze KC-46 Pegasus, 12 caças F-16 Viper, um cargueiro militar C-17 Globemaster III: o que se passou mesmo na Base das Lajes?

Há 27 min

Projeção de força dos EUA nas Lajes só acontece em "grandes exercícios ou quando se estão a preparar para operações"

"Preocupa-me que o território português esteja a ser utilizado para manobras que vão no sentido de concretizar a estratégia de Trump"

Base das Lajes com grande movimentação de aeronaves americanas

A Base das Lajes registou esta quarta-feira um maior movimento de aeronaves militares dos EUA, de acordo com a Agência Lusa, que esteve no local.

A agência refere que, durante a tarde desta quarta-feira, estiveram estacionados na base da ilha Terceira, dos Açores, 11 reabastecedores KC-46 Pegasus, 12 caças F-16 Viper e um cargueiro militar C-17 Globemaster III, e afirma que, no mesmo período, alguns caças americanos levantaram voo e voltaram a aterrar.

A Lusa contactou o Ministério da Defesa de Portugal, a Força Aérea norte-americana na Base das Lajes e os Departamentos de Estado e Defesa, mas só obteve resposta deste último.

"O Comando Europeu dos EUA recebe regularmente aeronaves e pessoal militar dos EUA em trânsito, de acordo com os acordos de acesso, base e sobrevoo celebrados com aliados e parceiros. Tendo em conta a segurança operacional dos bens e do pessoal dos EUA, não é possível divulgar mais detalhes neste momento", disse o Pentágono á agência, numa mensagem escrita.

Segundo especialistas ouvidos pela CNN Portugal, que pode ver e ouvir nos vídeos no topo deste artigo, pode ser sinal de que os EUA preparam um ataque no Irão. "Preocupa-me que o território português esteja a ser utilizado para manobras que vão no sentido de concretizar a estratégia de Trump", diz o comentador da CNN Portugal Marcos Farias Ferreira num desses vídeos.