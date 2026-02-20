Paulo Rangel avisou há uma semana Marcelo sobre a "possibilidade de vir a existir uma utilização da Base das Lajes" por parte dos EUA

Há 57 min

Presidente da República diz que "não vale a pena fazer especulações sobre uma matéria" que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, "já explicou que que acompanha com proximidade e com conhecimento de causa"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta sexta-feira que o Governo acompanha "com proximidade e com conhecimento de causa" a utilização da Base das Lajes pelos EUA e considerou que "não vale a pena fazer especulações".

"O senhor ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros [Paulo Rangel] informou-me já há uma semana da possibilidade de vir a existir uma utilização da Base das Lajes nos termos do acordo existente entre Portugal e os Estados Unidos da América", revelou Marcelo, em declarações a jornalistas em Madrid, sem dar mais detalhes.

Marcelo Rebelo de Sousa considerou que "agora não vale a pena fazer especulações sobre uma matéria" que o ministro Paulo Rangel "já explicou que é uma matéria que acompanha com proximidade e com conhecimento de causa".

"Não há aqui surpresas, o Estado português acompanha aquilo que se passa na execução de um acordo que existe há muitos anos com os Estados Unidos da América", afirmou, depois de questionado sobre um maior movimento de aeronaves militares dos norte-americanos na Base das Lajes, na ilha Terceira, num contexto em que crescem as tensões entre os EUA e o Irão.

Marcelo Rebelo de Sousa falava na embaixada de Portugal em Madrid, com o Paulo Rangel ao lado, tendo o ministro recusado prestar declarações aos jornalistas.

A Base das Lajes, na ilha Terceira, nos Açores, registava, na quarta-feira à tarde, um maior movimento de aeronaves militares dos EUA, constatou a agência Lusa no local.

Segundo a cadeia televisiva CNN e o jornal The New York Times, os militares norte-americanos estarão preparados para lançar um ataque contra o Irão nos próximos dias, embora o Presidente dos EUA, Donald Trump, ainda não tenha tomado uma decisão final sobre a autorização de uma eventual operação.

Os EUA e o Irão concluíram uma segunda ronda de negociações na terça-feira, na Suíça, sem uma aproximação entre os dois países.

O ministro da Defesa, Nuno Melo, recusou hoje pronunciar-se sobre os recentes movimentos de aeronaves dos EUA na Base das Lajes, justificando que não é uma área da sua tutela.

“Eu acho que é hoje claro que existe um protocolo entre Portugal e os Estados Unidos da América para a utilização da Base das Lajes e a Defesa Nacional não tem que autorizar a utilização da Base das Lajes, embora entregue à Força Aérea, porque essa utilização não tem a ver com os Estados Unidos, mas resulta desse protocolo”, disse Nuno Melo.

“E eu tenho esta coisa de não gostar de falar de outras áreas de tutela. Também não gosto muito quando, noutros tempos, outras áreas de tutela falavam da Defesa Nacional porque eu acho que quem tem que falar da Defesa Nacional é o ministro da Defesa Nacional”, afirmou.

A Lusa e a CNN Portugal questionaram o Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre se foi informado pelos EUA dos recentes movimentos naquela base açoriana, mas não obteve resposta.