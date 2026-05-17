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Aerogare Civil das Lajes tem reservas de combustível para garantir operação, diz o diretor

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 51min
Base das Lajes bate recorde de aviões norte-americanos estacionados desde o início do conflito no Irão (LUSA/ANTÓNIO ARAÚJO)

Vítor Pereira afirmou que a Aerogare Civil das Lajes tem, neste momento, reservas que “permitem garantir que a operação prevista não irá sofrer alterações”, embora tenha tomado medidas de precaução

 A Aerogare Civil das Lajes, na ilha Terceira, tem reservas de combustível que garantem que a operação aérea prevista “não irá sofrer alterações”, até à chegada de um navio com novo carregamento, disse o seu diretor.

No sábado, a CNN Portugal noticiou que durante a próxima semana não vai ser possível abastecer aeronaves na aerogare civil da Base das Lajes, nos Açores, devido a “uma contaminação do combustível, que não se encontra em condições de ser utilizado” e que a situação incide apenas sobre o tráfego aéreo civil.

Hoje, em declarações à Lusa, o diretor da Aerogare Civil das Lajes, Vítor Pereira, admitiu que o combustível que chegou à Terceira “não cumpriu com os testes de qualidade e segurança que a Galp tem para o seu produto” e acrescentou não se tratar de contaminação. Assim, a empresa optou por “não colocar este produto no mercado, porque não estavam garantidas as condições de segurança para a aviação civil”, pois na aviação “a segurança é a palavra primordial”.

O responsável afirmou que a Aerogare Civil das Lajes tem, neste momento, reservas que “permitem garantir que a operação prevista não irá sofrer alterações”, embora tenha tomado medidas de precaução. “Solicitamos a colaboração às companhias aéreas com destino [à ilha] Terceira, [para] que venham com o tanque de combustível com mais combustível do que o normal, para também não ficarmos sem combustível durante este período, uma vez que as reservas podem terminar”, declarou.

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Segundo afirmou, também foi emitido um aviso para as emergências médicas, pedindo que, nesse caso, elas sejam encaminhadas para Ponta Delgada, “enquanto esta situação não estiver toda normalizada”.

Com a atuação imediata do vice-presidente do Governo Regional dos Açores, Artur Lima, Vítor Pereira disse estar previsto que durante o dia de hoje ocorra um reforço do ‘stock’ de combustível, com a chegada de um navio à ilha Terceira oriundo de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, que “irá permitir mais uma folga”. Acrescentou que também sairá ainda hoje “um novo navio de Lisboa, com o novo combustível”, calculando que “dentro de dois a três dias” a situação verificada estará normalizada.

O diretor da Aerogare Civil das Lajes disse ainda que situações desta natureza não acontecem com muita regularidade, mas existem planos de contingência que permitem encará-las “com alguma tranquilidade”, com a colaboração de todos os agentes envolvidos na operação das companhias aéreas e com a própria Base Aérea n.º 4.

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A companhia petrolífera que abastece de combustível a Aerogare Civil das Lajes está neste momento a averiguar o que se passou e irá “mais tarde fornecer mais informações”, porque não é normal chegar à ilha “um produto que não serve a sua finalidade”, disse Vítor Pereira.

Ministro da Defesa diz haver combustível para operações militares na Base das Lajes

O ministro da Defesa, Nuno Melo, esclareceu este domingo não haver qualquer problema com o abastecimento de aeronaves militares na Base das Lajes, nos Açores, onde um problema com combustíveis pôs em causa o abastecimento na base civil.

“Na dimensão da minha área de tutela, ou seja, no que tem a ver com os combustíveis necessários às operações militares, não há qualquer problema, os combustíveis existem”, disse Nuno Melo, em Alcobaça, à margem do congresso do CDS que decorre em Alcobaça, no distrito de Leiria.

Temas: Base das Lajes Combustivel Açores Ilha Terceira

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