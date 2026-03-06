EUA realizaram sete voos militares a partir das Lajes antes de autorização formal do Governo

Há 1h e 40min

REVISTA DE IMPRENSA || Operações ocorreram nos dias que antecederam e já durante o início do conflito

Sete voos de aviões militares norte-americanos partiram da Base das Lajes, nos Açores, antes de o Governo português conceder a autorização condicional para a utilização da infraestrutura no contexto da guerra contra o Irão, avança o Expresso. As operações ocorreram nos dias que antecederam e já durante o início do conflito.

A 27 de fevereiro, véspera do ataque conduzido pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão, dois aviões reabastecedores KC-46 descolaram da ilha Terceira por volta da hora de almoço e regressaram à noite. No dia seguinte registaram-se mais cinco voos de aeronaves do mesmo tipo, já com a ofensiva militar em curso.

Segundo o Governo português, estas operações ocorreram ao abrigo de autorizações tácitas e os aviões não foram utilizados em ações de ataque.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, garante que nenhum meio partiu dos Açores para participar em operações ofensivas até à autorização formal.

No entanto, a autorização condicional para uso da base só foi concedida ao final do dia de sábado, quando o ataque já tinha sido executado. No Parlamento, o primeiro-ministro Luís Montenegro afirmou que a base não contribuiu diretamente para a mobilização de forças de ataque.

Nas semanas anteriores ao conflito, a atividade militar norte-americana nas Lajes aumentou com escalas de caças F-16 armados, aeronaves A-10 Thunderbolt e aviões de transporte estratégico.