EUA realizaram sete voos militares a partir das Lajes antes de autorização formal do Governo

CNN Portugal , AM
Há 1h e 40min
Base das Lajes, Açores (Lusa)

REVISTA DE IMPRENSA || Operações ocorreram nos dias que antecederam e já durante o início do conflito

Sete voos de aviões militares norte-americanos partiram da Base das Lajes, nos Açores, antes de o Governo português conceder a autorização condicional para a utilização da infraestrutura no contexto da guerra contra o Irão, avança o Expresso. As operações ocorreram nos dias que antecederam e já durante o início do conflito.

A 27 de fevereiro, véspera do ataque conduzido pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão, dois aviões reabastecedores KC-46 descolaram da ilha Terceira por volta da hora de almoço e regressaram à noite. No dia seguinte registaram-se mais cinco voos de aeronaves do mesmo tipo, já com a ofensiva militar em curso.

Segundo o Governo português, estas operações ocorreram ao abrigo de autorizações tácitas e os aviões não foram utilizados em ações de ataque.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, garante que nenhum meio partiu dos Açores para participar em operações ofensivas até à autorização formal.

No entanto, a autorização condicional para uso da base só foi concedida ao final do dia de sábado, quando o ataque já tinha sido executado. No Parlamento, o primeiro-ministro Luís Montenegro afirmou que a base não contribuiu diretamente para a mobilização de forças de ataque.

Nas semanas anteriores ao conflito, a atividade militar norte-americana nas Lajes aumentou com escalas de caças F-16 armados, aeronaves A-10 Thunderbolt e aviões de transporte estratégico.

Temas: Base das Lajes Açores Governo EUA Voos militares

Governo

EUA realizaram sete voos militares a partir das Lajes antes de autorização formal do Governo

Há 1h e 40min

Portugal ativa Mecanismo Europeu de Proteção Civil para repatriamento de cidadãos retidos no Médio Oriente

Ontem às 19:15

Constitucional decide que Montenegro vai ter mesmo de divulgar lista de clientes da Spinumviva

Ontem às 15:26

Marcelo diz que também foi feliz com Montenegro - mas há uma diferença para Costa

Ontem às 14:43
Mais Governo

Mais Lidas

Suecos respondem à pressão americana: Portugal tem "muito potencial" para produzir o caça que pode substituir os F-16

Ontem às 08:00

Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal

3 mar, 19:00

Defesas aéreas dos EUA poderão ser incapazes de intercetar grande parte dos drones iranianos

Ontem às 00:35

"Basta um míssil" contra um interesse europeu e "dificilmente" se travará a França. Europa pode ser arrastada para uma nova guerra e Portugal não poderá ficar de fora

Ontem às 07:00

Exclusivo. Bombardeiros iranianos estiveram a "dois minutos" de atingir a maior base dos EUA no Médio Oriente antes de serem abatidos

4 mar, 23:32

A China deixou sozinho o seu maior parceiro no Médio Oriente. E ainda ninguém percebeu porquê

3 mar, 22:00

Minuteman III. EUA testaram míssil balístico intercontinental

Ontem às 17:07

Reino Unido suspende concessão de vistos de estudo para quatro países e vistos de trabalho para afegãos

4 mar, 06:19

Portugal concede licença inédita para a reentrada de veículo espacial nos Açores

Ontem às 13:57

"Deram-lhe um tiro por trás, deram outro na mulher e na miúda também": Sá Pinto relata coisas "inacreditáveis" antes de sair do Irão

4 mar, 15:52

Grau de ameaça terrorista para Portugal "mantém-se em Grau 3" mas está em permanente reavaliação devido ao conflito no Médio Oriente

4 mar, 21:01

Portugal é o país europeu com maior percentagem de mulheres entre inventores

3 mar, 05:59