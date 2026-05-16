Contaminação de combustível deixa aerogare civil da Base das Lajes sem abastecimento durante uma semana

Há 50 min

Abastecimento de aeronaves militares não será afetado pelo constrangimento, sendo que a suspensão incide apenas sobre o tráfego aéreo civil

Não vai ser possível abastecer aeronaves na aerogare civil da Base das Lajes, nos Açores, durante a próxima semana, apuraram a TVI e a CNN Portugal.

A impossibilidade de abastecimento está a ser motivada por uma contaminação do combustível, que não se encontra em condições de ser utilizado.

A CNN Portugal sabe que o abastecimento de aeronaves militares não será afetado pelo constrangimento, sendo que a suspensão incide apenas sobre o tráfego aéreo civil.

Situação vai ser normalizada durante a próxima semana.

A Base das Lajes tem estado no centro de tensão política devido à utilização da infraestrutura pelos Estados Unidos no contexto do conflito com o Irão.

O Governo português já admitiu ter autorizado aterragens e sobrevoos de aeronaves norte-americanas, garantindo que a autorização foi dada com condições, nomeadamente a de que a base não fosse usada para ataques a infraestruturas civis.

A polémica reacendeu-se depois de Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, ter elogiado Portugal e afirmado que Lisboa disse “sim” antes mesmo de Washington especificar o pedido.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros desmentiu essa interpretação, garantindo que o pedido só foi feito depois do ataque ao Irão e que a autorização portuguesa foi concedida com condições previamente definidas.