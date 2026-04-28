Pelo menos 14 mortos em colisão de comboios na Indonésia

Há 2h e 19min

O último grande acidente ferroviário na Indonésia ocorreu em janeiro de 2024, na província de Java Ocidental, e causou quatro mortos e cerca de 20 feridos

As autoridades da Indonésia elevaram esta terça-feira para 14 o número de mortos na sequência de uma colisão de dois comboios nos arredores de Jacarta, na segunda-feira, em circunstâncias ainda sob investigação.

De acordo com dados da empresa ferroviária estatal KAI, o número total de mortos no acidente ascendeu a 14, enquanto 84 sobreviventes ficaram feridos, entre os quais alguns receberam cuidados hospitalares e outros tiveram alta após sofrerem ferimentos ligeiros.

Um balanço anterior, divulgado também pelo serviço de resgate indonésio, Basarnas, dava conta de sete mortos, entre 92 pessoas afetadas.

Hoje "continuam, intensamente, as operações de busca e salvamento" das "vítimas do acidente ferroviário ocorrido na estação de Bekasi Este", com a retirada daqueles que "ainda permanecem presos no comboio", indicou a Basarnas, em comunicado.

A chefe do Gabinete de Busca e Salvamento de Jacarta, Desiana Kartika Bahari, referiu que a operação continua centrada em localizar e retirar as pessoas que se acredita ainda se encontrarem no interior dos vagões, sem especificar quantas permanecem presas.

Os comboios afetados são um suburbano proveniente da capital e outro de longa distância, que colidiram na noite de segunda-feira na estação de Bekasi Este, a cerca de 20 quilómetros da capital, por causas ainda desconhecidas.

O último grande acidente ferroviário na Indonésia ocorreu em janeiro de 2024, na província de Java Ocidental, e causou quatro mortos e cerca de 20 feridos.

Os acidentes de transporte são relativamente frequentes neste arquipélago do Sudeste Asiático, onde parte das infraestruturas e dos meios de transporte estão envelhecidos.

Em 2015, uma colisão entre um comboio suburbano e um miniautocarro numa passagem de nível provocou 16 mortos em Jacarta.