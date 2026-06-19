Mais de mil milhões de barris de petróleo desapareceram durante o bloqueio no Estreito de Ormuz

A boa notícia: o Estreito de Ormuz voltou a estar aberto, depois de o Irão e os Estados Unidos terem assinado esta semana um memorando de entendimento.

A má notícia: pode já ser tarde demais.

O petróleo deixou de sair do Médio Oriente durante quase quatro meses. No total, o mundo perdeu 1,15 mil milhões de barris de oferta de petróleo durante a guerra, segundo a empresa de análise Kpler.

Isto deixou o mercado petrolífero numa situação frágil e rapidamente a aproximar-se de um ponto de rutura. As reservas estratégicas da International Energy Administration estão nos níveis mais baixos desde 1990. A reserva de emergência americana está no nível mais baixo em 43 anos. E os inventários comerciais atingiram níveis de pressão operacional.

“Querem ver o caos?”, questionou o Donald Trump na cimeira do G7 em Versalhes, na quarta-feira. “As nossas reservas duram cerca de quatro semanas.”

Trump tem razão. Mas a reabertura do estreito esta semana pode não conseguir fazer com que o petróleo saia do Golfo Pérsico suficientemente depressa para evitar que os inventários de crude cheguem efetivamente ao esgotamento.

Os preços do petróleo podem ter de voltar a subir.

O ponto de viragem

O mercado petrolífero acredita certamente que o timing de Trump é perfeito. Os preços, como ele previu, caíram de forma acentuada nos últimos dias, à medida que o memorando de entendimento com o Irão foi sendo delineado e entrou em vigor.

Os preços do Brent começaram a cair após o anúncio do cessar-fogo em meados de abril, descendo de um pico de guerra de 126,41 dólares para menos de 80 dólares por barril atualmente.

A queda do petróleo foi sustentada pela histórica sobreoferta de crude antes da guerra, que acabou por amortecer o maior choque de oferta de sempre. Mas esse excesso evaporou-se e transformou-se rapidamente num défice preocupante.

Uma vista aérea mostra uma instalação de armazenamento de petróleo bruto em Cushing, Oklahoma, a 9 de junho. Dave Ruff/CNN

As reservas mundiais de petróleo caíram de forma acentuada em 190 milhões de barris nos últimos meses. Um centro crítico em Cushing, Oklahoma, que distribui combustível por todo os Estados Unidos, atingiu o seu nível de pressão operacional — o equivalente a quando o café desce abaixo do bico da máquina e é preciso inclinar o recipiente para aproveitar o que resta. Grande parte do que se acumula no fundo dos depósitos de petróleo é material inutilizável, o que dificulta manter a pressão nas condutas para o envio de petróleo aos clientes.

Isto não está a acontecer apenas em Cushing — instalações de armazenamento em todo o mundo estão perto de um ponto crítico.

“Chegará um momento em que não será possível obter petróleo”, disse Trump na quarta-feira, alertando para uma possível “catástrofe económica” caso o estreito não tivesse reaberto. Disse ainda que isso poderia levá-lo a comparações com Herbert Hoover, o antigo presidente associado ao início da Grande Depressão.

Preços mais altos

A reabertura do estreito não resolve imediatamente o problema global de inventários. Apenas inicia o processo de normalização do fluxo de petróleo.

O estreito terá de ser desminado, os petroleiros vazios terão de regressar à zona, a produção terá de ser retomada e o petróleo terá de iniciar uma viagem lenta até ao destino. Nada disto acontecerá rapidamente — trata-se de um processo que a indústria petrolífera acredita poder demorar meses até o fluxo voltar a algo próximo do “normal”.

Até o mercado regressar verdadeiramente à normalidade, o sistema continuará a depender dessas reservas.

É por isso que vários analistas do setor acreditam que os preços do petróleo desceram demasiado e que o mercado está a subestimar o risco de esgotamento antes de os depósitos serem reabastecidos.

“O mercado saltou sete passos à frente da situação atual”, disse Helima Croft, responsável pela estratégia global de matérias-primas da RBC Capital Markets. “Toda a gente pensa: ‘isto acabou!’. Mas há um grande desafio logístico para voltar ao ponto onde estávamos.”

Um condutor abastece um veículo com gasolina normal num posto de abastecimento da Shell em Hercules, Califórnia, a 21 de maio. David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images

Quando o entusiasmo pela reabertura do estreito diminuir, os fundamentos do mercado deverão voltar a impor-se, fazendo os preços do petróleo subir novamente.

“Independentemente do que acontecer nas próximas semanas no Estreito de Ormuz, os consumidores norte-americanos terão preços mais altos no verão”, disse Matt Smith, da Kpler. “Ainda não aconteceu por causa do otimismo em torno do acordo. Mas as forças de mercado vão ter de entrar em ação.”

A matemática confirma: mesmo que o mercado global de petróleo começasse a produzir quase mais 5 milhões de barris do que o consumo, como prevê a Agência Internacional de Energia, seriam necessários cerca de um ano para recuperar os 1,15 mil milhões de barris de oferta perdida.

“Em algum momento, os barris físicos realmente importam”, disse Dan Pickering. “Se se perdem esses barris, isso tem impacto.”

Preços mais baixos

Mas o mercado nem sempre é lógico.

Os traders veem o fluxo de petróleo prestes a regressar — sobretudo de países da OPEP com falta de liquidez e interessados em aumentar a produção. Essa nova realidade tornará muito difícil inverter a tendência do mercado, defendeu Jay Hatfield, CEO da gestora Infrastructure Capital Advisors.

E a perspetiva é importante: o mundo estava tão abastecido de petróleo antes da guerra que continua, em certa medida, protegido da enorme redução de inventários.

“Tínhamos uma grande margem de segurança, e já a consumimos”, disse Vikas Dwivedi, estratega global de petróleo e gás da Macquarie Group. “Estamos abaixo do que estávamos no ano passado — mas não por muito.”

Por exemplo, as reservas de gasóleo nos Estados Unidos estão no nível mais baixo desde 2003, mas estão apenas 12,4% abaixo da média dos últimos cinco anos. As reservas de gasolina estão apenas 5% abaixo do nível de há um ano.

O risco de inventário é real, mas os investidores otimistas estão a dar-lhe demasiado peso, defende Dwivedi.

“Se é um trader de petróleo numa refinaria e o seu trabalho é comprar petróleo, durante a crise tinha de fazer 10 chamadas para conseguir petróleo. Agora faz 5 ou 6”, disse Dwivedi. “Nas próximas semanas, os vendedores vão começar a contactá-lo a dizer: ‘tenho petróleo, quer comprar?’”