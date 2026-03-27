Cotação do Brent sobe para 112 dólares e atinge preço mais alto desde 2022

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Resultados são um reflexo de os investidores não verem sinais de alívio na situação no Médio Oriente, dizem analistas

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em maio terminou esta sexta-feira no mercado de futuros de Londres em alta de 4,22%, para 112,57 dólares, o valor mais alto desde julho de 2022.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 4,56 dólares acima dos 108,01 dólares com que encerrou as transações na quinta-feira.

Os analistas interpretam este comportamento da cotação do Brent como um reflexo de os investidores não verem sinais de alívio na situação no Golfo Pérsico, subsequente ao ataque israelo-norte-americano ao Irão.