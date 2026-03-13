Brent disparou mais de 42% desde início da guerra no Médio Oriente

Agência Lusa , MP
Há 1h e 16min
Tanques de petróleo (AP)

Preço do petróleo Brent aumentou 11% só na última semana

O preço do petróleo Brent, uma referência na Europa, disparou mais de 42% desde o início do conflito no Médio Oriente, atingindo esta sexta-feira os 103,14 dólares (cerca de 89,41 euros).

A 27 de fevereiro, um dia antes do início do conflito, o preço do Brent estava em 72,48 dólares (quase 63 euros) tendo atingido esta sexta-feira os 103,14 dólares, um crescimento de mais de 42%.

Só na última semana, o preço do petróleo Brent aumentou 11%.

Já o valor do petróleo WTI (West Texas Intermediate), referência nos EUA, cresceu 47%, desde o início do conflito, para 98,71 dólares (85,57 euros).

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.

Pelo estreito de Ormuz passam cerca de 20% da produção global de petróleo e quase 20% do gás natural liquefeito (GNL).

Temas: Barril de Brent Guerra Petróleo Subida de preços Combustíveis

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