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Dois militares da GNR feridos após troca de tiros com barricado em Viseu

Francisca Genésio
Há 29 min
GNR (imagem Getty)

Depois de atirar sobre os militares, o homem, de 71 anos, foi detido

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Dois militares da GNR foram baleados, nos braços, na sequência de uma troca de tiros com um civil, em Zonho de Côta, Viseu.

Os militares davam cumprimento a buscas domiciliárias, na sequência de um processo de ameaça, quando foram surpreendidos pelos tiros, vindos do interior da habitação visada.

Depois de atirar sobre os militares, o homem, de 71 anos, foi detido.

"Face aos factos, foi contactada a PJ que vai assumir esta parte da investigação", explica o Comando Territorial da GNR de Viseu à CNN Portugal.

A mesma fonte acrescenta que todos os visados foram assistidos pelo INEM e vão seguir para a Unidade Local de Saúde Viseu Dão Lafoes. Nenhum corre risco de vida.

Temas: Barricado Viseu GNR
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