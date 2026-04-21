Dois militares da GNR feridos após troca de tiros com barricado em Viseu

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Depois de atirar sobre os militares, o homem, de 71 anos, foi detido

Dois militares da GNR foram baleados, nos braços, na sequência de uma troca de tiros com um civil, em Zonho de Côta, Viseu.

Os militares davam cumprimento a buscas domiciliárias, na sequência de um processo de ameaça, quando foram surpreendidos pelos tiros, vindos do interior da habitação visada.

Depois de atirar sobre os militares, o homem, de 71 anos, foi detido.

"Face aos factos, foi contactada a PJ que vai assumir esta parte da investigação", explica o Comando Territorial da GNR de Viseu à CNN Portugal.

A mesma fonte acrescenta que todos os visados foram assistidos pelo INEM e vão seguir para a Unidade Local de Saúde Viseu Dão Lafoes. Nenhum corre risco de vida.