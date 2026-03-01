Mais de 500 pessoas em protesto contra fecho da urgência de Obstetrícia do Barreiro

Há 1h e 39min

Mais de 500 pessoas, incluindo utentes, médicos e autarcas, protestaram hoje contra o encerramento da urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital do Barreiro decidido pelo Governo.

“Nós não vamos permitir que este serviço encerre. A senhora ministra [da Saúde] Ana Paula Martins não pode decidir livremente, sem consultar os autarcas, sem consultar as comissões de utentes, sem consultar os bombeiros, até porque o Hospital do Barreiro teve obras de dois milhões de euros, está apetrechado, tem condições”, disse aos jornalistas Antonieta Fortunato, da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Barreiro.

“Com esta mancha humana que tivemos aqui hoje, ainda estamos convictos de que Ana Paula Martins volte atrás, porque o Hospital Garcia de Horta não tem condições para receber todas estas grávidas que vão chegar. Não tem condições quer de meios humanos, quer de instalações”, declarou

Inconformado com a decisão do governo de encerrar a urgência de obstetrícia, o presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Frederico Rosa (PS), adiantou que os autarcas da região vão deslocar-se já na segunda-feira ao Ministério da Saúde, para serem ouvidos.

“Ontem [sábado] fizemos uma reunião extraordinária da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Península de Setúbal, com os nove presidentes. E vamos estar os nove, amanhã [segunda-feira], às 08:30, no Ministério da Saúde”, anunciou o autarca do Barreiro.

“A senhora ministra da Saúde há sete meses que não nos responde a ofícios. Marca reuniões, remarca e remarca. E vem dizer para o parlamento que já falou e articulou connosco. Por isso, vamos todos, de viva-voz, dar a cara, olhos nos olhos, mostrar à senhora ministra, que estes são os autarcas, com os quais disse que falou, mas nunca falou. Se calhar nem nos conhece”, disse Frederico Rosa, convicto de que a grande participação no protesto deste domingo reforça a posição dos autarcas da Península de Setúbal.

Segundo Frederico Rosa, a decisão do Governo de concentrar a urgência de Obstetrícia no Hospital Garcia de Orta, em Almada, não vai resolver nenhum problema e “vai lançar ainda mais o caos”, em todos os hospitais da região, designadamente nos do Barreiro, de Setúbal, de Santiago do Cacém e no próprio Hospital Garcia de Orta.

“Vamos ter os nossos bombeiros comprometidos nestas viagens sem sentido. Não custa nada nós percebermos que, vamos ter cada vez mais partos em ambulâncias, em condições difíceis para grávidas e bebés. Não é isto que nós queremos”, frisou.

Para André Gomes, presidente da Comissão Executiva da Federação Nacional dos Médicos (Fnam), a presença de muitas centenas de pessoas no protesto “demonstra a justiça daquilo que é a afirmação da Fnam, de que esta é uma legislação profundamente injusta para os utentes do Barreiro, de Alcochete, da Moita, da Península de Setúbal, de Vila Franca, de Loures, de todo o país. E que, pelos vistos, segundo a senhora ministra, não ficará pela obstetrícia e chegará à ortopedia, chegará à cirurgia, degradando aquilo que são os serviços públicos”.

“O que não é válido é pensar-se que, por concentrar tudo em Almada, vão florescer médicos nesses serviços. Esse é que é um pensamento profundamente errado da parte do Governo. Não é por concentrarmos os serviços em Almada que os obstetras vão aparecer miraculosamente. Têm de ser tomadas medidas de reforço dos salários, reforço das equipas, para que estes serviços possam reabrir”, defendeu.

Na concentração junto ao Hospital do Barreiro compareceram também dirigentes, deputados e autarcas de diversas forças políticas, entre os quais a deputada Paula Santos (PCP), Fabian Figueiredo (BE), André Pinotes Batista (PS) e Fernando Pinto, presidente da Câmara Municipal de Alcochete, também eleito pelo PS, solidários com a ação de protesto.

Também o vereador eleito pelo PSD para a Câmara do Barreiro, José Paulo Rodrigues, fez questão de marcar presença no protesto e de dizer à comunicação social que é preciso “mais sensibilidade” do Governo do seu partido para este tipo de problemas.

“Se, objetivamente, estamos aqui presentes, é para manifestar o nosso ponto de vista e para dizer que, sobretudo, acreditamos que pode haver um bocadinho mais de sensibilidade e tentar outras soluções que permitam a continuação do serviço de proximidade à população do Barreiro, da Moita, do Montijo e de Alcochete”, defendeu o autarca social-democrata.