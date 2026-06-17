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Homem em estado grave após agressão com x-ato no Barreiro. Suspeito em fuga

Daniela Rodrigues
Há 1h e 14min
PJ
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As motivações da agressão permanecem, para já, por apurar

Um homem de 28 anos ficou gravemente ferido na sequência de uma agressão ocorrida na noite desta terça-feira, na Rua Alves da Cunha, no Lavradio. 

A vítima foi atacada com recurso a um x-ato, sofrendo ferimentos graves no rosto e na cabeça. 

Os meios de socorro prestaram assistência no local, tendo posteriormente transportado o homem para o Hospital de São José, em Lisboa, onde permanece internado em estado considerado muito grave, correndo risco de vida.

O alegado agressor, colocou-se em fuga antes da chegada das autoridades e dos meios de emergência. O suspeito será conhecido da vítima.

As autoridades estão a investigar as circunstâncias da ocorrência e desenvolve diligências para localizar o suspeito.

As motivações da agressão permanecem, para já, por apurar.

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Temas: Barreiro Crime Agressão X-ato Suspeito
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