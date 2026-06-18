Homem baleado ao tentar travar assalto no Barreiro

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Após o assalto, os suspeitos colocaram-se em fuga para parte incerta, desconhecendo-se para já a sua identidade ou paradeiro

Um homem foi baleado na madrugada desta quinta-feira, durante um assalto ocorrido na Rua 28 de Setembro de 1974, no Barreiro.

A vítima deu entrada pelas 02:00 no Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, apresentando um ferimento provocado por arma de fogo num dos pés.

A TVI e CNN Portugal sabem que a vítima contou às autoridades e profissionais de saúde que, encontrava-se a circular naquela artéria quando foi surpreendida por dois suspeitos encapuzados que tentaram assaltá-la. Os suspeitos terão exigido os seus bens pessoais, conseguindo apoderar-se da carteira que continha cartões bancários e diversos documentos.

A vítima ainda tentou resistir ao assalto, desferindo um soco num dos assaltantes. No entanto, não se apercebeu de que os suspeitos estariam armados. Nesse momento, o segundo indivíduo efetuou um disparo que atingiu o pé da vítima.

Após o assalto, os suspeitos colocaram-se em fuga para parte incerta, desconhecendo-se para já a sua identidade ou paradeiro.

A Polícia Judiciária foi contactada e está a investigar as circunstâncias do caso.