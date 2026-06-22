Corpo de homem de 29 anos encontrado em barragem em Alcácer do Sal após ter sido dado como desaparecido

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A operação de busca e salvamento foi iniciada logo de seguida pelas autoridades e decorreu até “quase às 22:00” de domingo, acabando por ser suspensas

O corpo de um homem, de 29 anos, que desapareceu no domingo nas águas da Barragem da Azenha, no concelho de Alcácer do Sal, foi esta segunda-feira encontrado e resgatado pelos bombeiros, revelou fonte da Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral explicou que o corpo do homem, na nacionalidade timorense, foi “encontrado às 07:39 de hoje, dentro de água”.

O alerta para o desaparecimento do homem foi dado às autoridades às 20:31 de domingo, através de telefonema para o 112, por alguém que se encontrava naquela albufeira, situada junto à aldeia de Casebres, na freguesia de S. Martinho, concelho de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal.

A fonte do comando sub-regional da Proteção Civil precisou que, de acordo com os relatos, o timorense “entrou para dentro de água com mais duas pessoas, na barragem”.

“Mas só estas duas regressaram, ele já não voltou, nem foi novamente avistado”, acrescentou.

A operação de busca e salvamento foi iniciada logo de seguida pelas autoridades e decorreu até “quase às 22:00” de domingo, acabando por ser suspensas.

“As buscas foram retomadas hoje ao início da manhã, às 06:50”, e menos de uma hora depois os bombeiros conseguiram encontrar a vítima, cujo óbito, às 09:30, estava a ser certificado pelo delegado de saúde, para depois se proceder à remoção do cadáver.

A operação de buscas mobilizou 32 operacionais, apoiados por 12 viaturas terrestres e uma embarcação, incluindo meios dos bombeiros, Força Especial da Proteção Civil, GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica e Serviço Municipal de Proteção Civil de Alcácer do Sal.

Já no sábado, no mesmo concelho alentejano, tinha desaparecido um homem numa barragem, que foi igualmente encontrado sem vida.

Nessa ocorrência, tratou-se de um homem brasileiro, de 40 anos, que “foi a banhos numa ‘perna’ da barragem do Pego do Altar, no sítio de Santa Susana, no rio Mourinho”, e “deu um mergulho e já não foi mais avistado”, relatou a fonte do comando sub-regional.

O alerta para o desaparecimento foi dado pouco depois das 15:00 de sábado, por um popular que se encontrava naquela albufeira, e o corpo foi encontrado na água pelos bombeiros, às 16:46, sendo levado para terra.

“A vítima foi encontrada por operacionais dos Bombeiros de Grândola, que se encontravam numa embarcação. Visualizaram o corpo na água e foram retirá-lo e levá-lo para a margem”, disse a fonte.

Para esta ocorrência foram mobilizados 20 operacionais, apoiados por nove veículos terrestres e duas embarcações, entre bombeiros, GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica e Serviço Municipal de Proteção Civil de Alcácer do Sal.