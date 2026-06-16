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Homem morre após ser atingido por pneu de camião que se soltou em plena IC2

Agência Lusa , AG
Há 7 min
Acidente
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Vítima estava a carregar mercadorias quando foi atingido pelo objeto que foi a rolar até embater no homem

Um homem morreu esta terça-feira, em Leiria, atingido por um pneu que se soltou de um camião que circulava no Itinerário Complementar 2 (IC2), no Barracão, disse à Lusa fonte da GNR.

Segundo a fonte do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Leiria, um pesado de mercadorias circulava no IC2 junto à localidade de Barracão, no concelho de Leiria, quando um pneu do veículo se soltou e “foi a rolar até embater no homem”.

A vítima, de 41 anos, encontrava-se a “fazer o carregamento de mercadorias” quando foi atingida pelo pneu, “tendo o óbito sido confirmado no local”, acrescentou a fonte.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria afirmou à Lusa que o alerta para um “trauma no local de trabalho” foi dado às 15:51.

No socorro estiveram envolvidos oito operacionais, apoiados por quatro veículos dos Bombeiros Voluntários de Leiria, Instituto Nacional de Emergência Médica e GNR.

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Temas: Barracão Leiria Morto IC2
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