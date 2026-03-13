Telecomunicações resistem aos conflitos. Inflação ainda não chegou às operadoras, preços mantêm-se e até há descidas

Há 1h e 48min

BARÓMETRO CNN PORTUGAL/DECO PROTESTE || Com a chegada da Digi ao mercado das telecomunicações, a concorrência aumentou, bem como as reações dos concorrentes. A CNN Portugal, em parceria com a DECO PROteste, está a acompanhar quinzenalmente as flutuações dos tarifários. Saiba quais são as ofertas mais baratas

A Digi entrou no mercado português há quase 500 dias, a 4 de novembro de 2024. Tendo em conta a expectativa de flutuações de preços, a CNN Portugal e a DECO PROteste criaram um barómetro com o propósito de analisar regularmente o preço das cinco modalidades de pacotes mais contratadas pelos portugueses. São analisadas as propostas de Digi, MEO, NOS, Vodafone e das suas respetivas low-cost Uzo, Woo e Amigo. E, desde novembro de 2025, estrearam-se também a LigaT e a Lyca Mobile no Barómetro CNN Portugal.

Estas são as análises dos preços do mercado já feitas: 26 de novembro de 2024 , 9 de dezembro de 2024, 6 de janeiro de 2025, 17 de janeiro de 2025, 3 de fevereiro de 2025, 17 de fevereiro de 2025, 5 de março de 2025, 17 de março de 2025, 31 de março de 2025, 5 de maio de 2025, 2 de junho de 2025, 1 de julho de 2025, 1 de setembro de 2025, 1 de outubro de 2025, 6 de novembro de 2025, 2 de dezembro de 2025, 5 de janeiro de 2026 e 2 de fevereiro de 2026. A análise agora publicada é referente aos preços publicitados a 5 de março. O Barómetro CNN Portugal/DECO PROteste tem uma periodicidade mensal.

1. Tarifários de net fixa 'stand-alone'

Nota: para efeitos de comparação, consideramos aqui os tarifários cuja infraestrutura esteja assente na plataforma de fibra ótica, com uma velocidade de download de 1Gbps e uma velocidade de upload mínima de 100Mbps

carregue aqui para ver a imagem em tamanho maior fonte: DECO PROteste

O pacote composto apenas por Internet fixa voltou a não registar qualquer alteração de preço. Passados 11 meses, apenas com uma ligeira oscilação em novembro de 2025, é possível dizer que a oferta atingiu um ponto de estagnação no preço.

Tal como na última atualização do Barómetro, as três principais operadoras nacionais mantêm as ofertas de 29,99€ na MEO, 30€ na NOS e 31€ na Vodafone. As três ofertas têm 24 meses de fidelização.

Nas low-cost Uzo, Woo e Amigo - pertencentes a MEO, NOS e Vodafone, respetivamente - o preço mantém-se também nos 15€ por mês e três meses de fidelização, tal como na anterior análise.

A LigaT - operador regional presente em algumas cidades do distrito de Setúbal - tem uma proposta em tudo alinhada com as restantes low-cost, com uma pequena diferença: é a única operadora a oferecer uma modalidade de pacote de net fixa stand-alone sem qualquer fidelização. De resto, publicita os 1Gbps a troco de 15€ mensais.

Já a Digi disponibiliza um serviço de Internet também com 1Gbps de velocidade, três meses de fidelização e 10€ de custo.

2. Tarifários de net móvel 'stand-alone'

Nota: para efeitos de comparação, consideramos aqui os tarifários que contêm pelo menos 100GB (e, dentro desses, as ofertas mais baratas de cada operador)

Nos pacotes de net móvel stand-alone, a estagnação também se começa a fazer sentir com MEO, NOS e Vodafone a manterem as mesmas oferta dos últimos três meses de 14,99€ e 15€.

As ofertas dos três principais operadores são em tudo similares: 500GB, 3.500 minutos de chamadas telefónicas gratuitos, 3.500 SMS grátis e 24 meses de fidelização, sendo que a Vodafone é a única que apenas oferece 100GB.

Nas low-cost, há novas descidas. Uzo, Woo e Amigo cortaram mais 1€ para os 5€, igualando o preço da oferta da Digi. A Amigo continua a publicitar 100G, mas com 5.000 minutos e 5.000 SMS por mês; a Uzo apresenta-se com 100Gb de dados móveis, chamadas ilimitadas e 1.000 SMS grátis, e a Woo mantém os 100GB, com 2.500 minutos e 2.500 SMS.

Por sua vez, a Digi tem uma proposta com 100GB, chamadas ilimitadas e 1.000 SMS para a sua rede por 5€ e também sem qualquer fidelização.

A Lyca Mobile mantém-se nos 6€, mas com uma diferença: para além dos 100GB, o consumidor terá direito a chamadas e SMS ilimitadas.

Digi, Uzo, Woo, Amigo e Lyca Mobile não têm qualquer período de fidelização.

3. Pacotes com net fixa e serviço de TV

Nota: para efeitos de comparação, consideramos aqui os pacotes que integrem pelo menos uma velocidade de download de 200Mbps e um serviço de TV que conte no mínimo com 50 canais . A plataforma deverá ser a fibra ótica (e, dentro dessas, as ofertas mais baratas de cada operador)

Desde a última análise, este é mais uma oferta em que parece que o mercado nacional de telecomunicações está a entrar numa fase de estabilidade. NOS e MEO mantêm o custo das ofertas nos 45,49€ e a Vodafone nos 45,50€.

A MEO oferece 1Gbps, 200 canais e 24 meses de fidelização. A NOS publicita 1Gbps, 180 canais e 24 meses de fidelização. E a Vodafone 1Gbps, 140 canais e 24 meses de fidelização.

Nas low-cost, as ofertas da Uzo, Woo Amigo fixam-se nos 22€. Todas oferecem 1Gbps de velocidade de download, 70 canais e três meses de fidelização obrigatórios.

A DECO PROteste realça ainda que “os preços apresentados referem-se ao preço médio mensal no período de fidelização de 24 meses (nos casos em que se aplica)”. “Isto pode justificar o facto de o preço destacado no site dos operadores aparentemente diferir (pode estar destacado um preço mais reduzido, que se refere a um valor mais baixo de mensalidade, mas que só se aplica aos primeiros quatro meses do período de fidelização).”

A Digi continua a publicitar ainda a oferta com uma velocidade mais baixa de 500Mbps por 19€, com opção de 1Gbps por 22€. Ambas as ofertas mantêm os 75 canais e três meses de fidelização.

4. Pacotes com net fixa, serviço de TV e um cartão de dados móveis

Nota: para efeitos de comparação, consideramos aqui os pacotes que integrem pelo menos uma velocidade de download de 200Mbps e um serviço de TV que conte no mínimo com 50 canais. A plataforma deverá ser a fibra ótica (e, dentro dessas, as ofertas mais baratas de cada operador)

Neste pacote, os três operadores principais mantiveram os preços. O NOS publicita a oferta por 59,99€, MEO por 63,99€ e a Vodafone por 65,50€.

Nas low-cost, há uma redução generalizada de 2€. Uzo, Woo e Amigo descem os preços em simultâneo para os 25€. A Digi mantém uma proposta de 24€ para uma velocidade de internet de 1Gbps de velocidade de download e outra de 22€ por 500 Mbps.

As diferenças entre as três submarcas das grandes operadoras surgem somente na quantidade de dados móveis disponíveis, minutos de chamadas telefónicas e SMS: Uzo - 200GB, minutos ilimitados e 1.000 SMS; Woo - 100GB, 2.500 minutos e 2.500 SMS; Amigo - 100GB, 5.000 minutos e 5.000 SMS.

Na Digi, a oferta é composta por três meses de fidelização, 75 canais, 100GB de dados móveis, chamadas ilimitadas e 1.000 SMS grátis para a sua rede.

5. Pacotes com net fixa, serviço de TV e dois cartões de dados móveis

Nota: para efeitos de comparação, consideramos aqui os pacotes que integrem pelo menos uma velocidade de download de 200Mbps e um serviço de TV que conte no mínimo com 50 canais. A plataforma deverá ser a fibra ótica. O pacote deverá ainda contar com dois cartões de dados móveis com 100GB de tráfego incluído em cada um deles (e, dentro desses, as ofertas mais baratas de cada operador)

Neste pacote, a Vodafone mantém o preço da oferta nos 71,50€. A MEO continua nos 69,99€. Na NOS, permanece a oferta de 67,99€. A diferença no custo das propostas das três operadoras principais para as low-cost é de pelo menos 38€.

As três operadoras continuam a incluir dois cartões de telemóvel com dados ilimitados e 3.500 minutos e SMS, 1Gbps de velocidade de net fixa e 24 meses de fidelização, sendo o número de canais a única diferença entre as três propostas.

Na low-cost, há novas descidas. Uzo e Amigo passam agora dos 32€ para 30€ por mês.

As propostas de Uzo e Amigo são compostas por 70 canais, dois cartões com 100GB de dados móveis, 5.000 minutos de chamadas e 5.000 SMS, com uma fidelização de três meses. A Woo não tem qualquer oferta com dois cartões de dados móveis.

A Digi mantém o custo desta oferta nos 29€, sendo que os clientes têm direito a 500Mbps de velocidade, 75 canais, dois cartões de 100GB de dados móveis, chamadas ilimitadas e 1.000 SMS grátis para rede Digi, com três meses de fidelização. Ou 29€ por 1Gbps de velocidade de download.