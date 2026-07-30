Barco de pesca indendiou-se no rio Tejo. Pescador saltou para a água

CNN Portugal
Há 1h e 59min
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A embarcação foi consumida pelas chamas e afundou-se

Uma embarcação de recreio incendiou-se esta manhã no rio Tejo, perto da Praia da Cruz Quebrada, no concelho de Oeiras.

No interior estava um pescador que ao se aperceber das chamas terá saltado para a água, tendo sido resgatado por uma embarcação da GNR e depois assistido pelos bombeiros voluntários no local. O homem escapou ileso.

As autoridades arrastaram o barco para uma zona mais longe da costa por precaução. A embarcação de cerca de seis metros, entretanto, foi consumida pelas chamas e afundou-se.

Os meios de socorro terrestres estiveram no centro náutico de Algés a aguardar a chegada das embarcações e do pescador resgatado. Estiveram no local bombeiros de Algés e Dafundo, elementos municipais da proteção civil, GNR e elementos da Autoridade Marítima Nacional.

O barco está georreferenciado para ser posteriormente retirado das águas pela Autoridade Marítima Nacional.

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Temas: Barco Rio Tejo Autoridade Maritima Nacional
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