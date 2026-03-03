Suspeito detido após roubo com arma branca em quiosque de Barcelos

Daniela Rodrigues
Há 29 min
PSP

Alerta foi dado por volta das 7:20

Um homem foi detido na manhã desta terça-feira após um roubo com recurso a arma branca num quiosque situado na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, em Barcelos.

O alerta foi dado por volta das 7:20, após um indivíduo ter ameaçado a funcionária do Quiosque São Bento com uma arma branca e levado vários artigos do estabelecimento. Entre os bens furtados encontravam-se sobretudo raspadinhas, avaliadas em milhares de euros.

Elementos policiais deslocaram-se rapidamente ao local e conseguiram intercetar o suspeito ainda na posse dos artigos roubados e da arma utilizada durante o assalto.

O homem foi detido e transportado para a Esquadra Policial de Barcelos, onde estão a ser realizadas as diligências processuais. Os bens recuperados foram apreendidos e deverão ser devolvidos ao estabelecimento.

