Estudante norte-americano desaparece durante as férias em visita a amigos em Espanha

CNN , Chris Boyette e Diego Mendoza
Há 44 min
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Estava a visitar amigos que estudam no estrangeiro. A última vez que o viram foi de madrugada e o telemóvel foi encontrado pela polícia

Um estudante universitário norte-americano que estava a visitar amigos durante as férias da primavera desapareceu em Espanha, informou a sua família, acrescentando que a polícia espanhola tem o seu telemóvel.

James “Jimmy” Gracey, de 20 anos, aluno do terceiro ano da Universidade do Alabama, foi visto pela última vez por um amigo por volta das 03:00 desta terça-feira, hora local, em frente à discoteca Shoko, em Barcelona, ​​perto do Porto Olímpico, disseram os familiares em comunicado.

Foi dado como desaparecido depois de não ter regressado nessa manhã ao imóvel alugado por um curto período de tempo, disse a mãe, Therese Gracey, numa publicação no Facebook. Foi visto pela última vez com uma t-shirt branca, calças escuras e um colar com um crucifixo dourado, informou a família, acrescentando que tem cerca de 1,85 m de altura e pesa 79 kg.

A polícia tem o telemóvel de James Gracey, segundo a mãe, que disse que o aparelho foi recuperado depois de ter sido roubado. A polícia catalã, Mossos d’Esquadra, está a investigar o caso, informou a polícia, sem adiantar mais pormenores.

“O Jimmy é um filho e irmão gentil, responsável e dedicado. É completamente atípico ele não contactar com familiares e amigos”, lê-se num comunicado da família. “Pedimos que mantenham o Jimmy nos vossos pensamentos enquanto continuamos a fazer tudo o que podemos para o trazer para casa em segurança.”

O Departamento de Estado dos EUA recusou-se a fornecer detalhes, alegando “questões de privacidade e outras considerações”.

A CNN contactou a discoteca para saber como está a colaborar com as autoridades.

Gracey, residente em Elmhurst, um subúrbio de Chicago, no Illinois, estava a visitar amigos que estudam no estrangeiro, segundo a sua família, que pede a ajuda do público para o encontrar.

James Gracey, estudante da Universidade do Alabama, na noite em que desapareceu em Barcelona, ​​segundo a mãe, Therese Gracey (Família Gracey)
James Gracey, estudante da Universidade do Alabama, na noite em que desapareceu em Barcelona, ​​segundo a mãe, Therese Gracey (Família Gracey)

Embora Gracey estivesse numa viagem privada, a Universidade do Alabama informou a CNN que "a equipa está em contacto com a família e com as pessoas próximas para oferecer apoio e assistência da melhor forma possível".

Gracey, o mais velho de cinco irmãos, tem um bilhete de avião marcado para sábado para regressar aos Estados Unidos, segundo o tio, David Gracey, produtor sénior da CNN em Washington, D.C. O pai do estudante universitário viajou para Barcelona para ajudar nas buscas pelo filho, de acordo com um porta-voz da família.

Não costuma afastar-se da família, disse David Gracey sobre o sobrinho, sublinhando que é um ávido jogador de hóquei e um jovem responsável que ajuda os pais a cuidar dos irmãos mais novos.

Na Universidade do Alabama, James Gracey é membro da fraternidade Theta Chi, onde desempenha as funções de capelão e presidente de filantropia, afirmou o presidente da fraternidade, Cavin McLay.

“É o tipo de pessoa que se esforça ao máximo para estar presente quando alguém precisa”, pode ler-se no comunicado da família. “Estamos otimistas e esperançosos de o encontrar em segurança.”

No ano passado, outra estudante universitária americana desapareceu durante a pausa da primavera.

Sudiksha Konanki, uma estudante de 20 anos da Universidade de Pittsburgh, desapareceu na praia do Hotel Riu República, em Punta Cana, na República Dominicana, na madrugada de 6 de março de 2025. O seu desaparecimento desencadeou uma busca frenética por ar, mar e terra, envolvendo autoridades dos Estados Unidos, da República Dominicana e da Índia, país de origem da família de Konanki. A rapariga continua desaparecida.

Pau Mosquera, da CNN en Español, e Taylor Romine, da CNN, contribuíram para esta reportagem

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