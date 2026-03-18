Estudante norte-americano desaparece durante as férias em visita a amigos em Espanha

Estava a visitar amigos que estudam no estrangeiro. A última vez que o viram foi de madrugada e o telemóvel foi encontrado pela polícia
Um estudante universitário norte-americano que estava a visitar amigos durante as férias da primavera desapareceu em Espanha, informou a sua família, acrescentando que a polícia espanhola tem o seu telemóvel.
James “Jimmy” Gracey, de 20 anos, aluno do terceiro ano da Universidade do Alabama, foi visto pela última vez por um amigo por volta das 03:00 desta terça-feira, hora local, em frente à discoteca Shoko, em Barcelona, perto do Porto Olímpico, disseram os familiares em comunicado.
Foi dado como desaparecido depois de não ter regressado nessa manhã ao imóvel alugado por um curto período de tempo, disse a mãe, Therese Gracey, numa publicação no Facebook. Foi visto pela última vez com uma t-shirt branca, calças escuras e um colar com um crucifixo dourado, informou a família, acrescentando que tem cerca de 1,85 m de altura e pesa 79 kg.
A polícia tem o telemóvel de James Gracey, segundo a mãe, que disse que o aparelho foi recuperado depois de ter sido roubado. A polícia catalã, Mossos d’Esquadra, está a investigar o caso, informou a polícia, sem adiantar mais pormenores.
“O Jimmy é um filho e irmão gentil, responsável e dedicado. É completamente atípico ele não contactar com familiares e amigos”, lê-se num comunicado da família. “Pedimos que mantenham o Jimmy nos vossos pensamentos enquanto continuamos a fazer tudo o que podemos para o trazer para casa em segurança.”
O Departamento de Estado dos EUA recusou-se a fornecer detalhes, alegando “questões de privacidade e outras considerações”.
A CNN contactou a discoteca para saber como está a colaborar com as autoridades.
Gracey, residente em Elmhurst, um subúrbio de Chicago, no Illinois, estava a visitar amigos que estudam no estrangeiro, segundo a sua família, que pede a ajuda do público para o encontrar.
Embora Gracey estivesse numa viagem privada, a Universidade do Alabama informou a CNN que "a equipa está em contacto com a família e com as pessoas próximas para oferecer apoio e assistência da melhor forma possível".
Gracey, o mais velho de cinco irmãos, tem um bilhete de avião marcado para sábado para regressar aos Estados Unidos, segundo o tio, David Gracey, produtor sénior da CNN em Washington, D.C. O pai do estudante universitário viajou para Barcelona para ajudar nas buscas pelo filho, de acordo com um porta-voz da família.
Não costuma afastar-se da família, disse David Gracey sobre o sobrinho, sublinhando que é um ávido jogador de hóquei e um jovem responsável que ajuda os pais a cuidar dos irmãos mais novos.
Na Universidade do Alabama, James Gracey é membro da fraternidade Theta Chi, onde desempenha as funções de capelão e presidente de filantropia, afirmou o presidente da fraternidade, Cavin McLay.
“É o tipo de pessoa que se esforça ao máximo para estar presente quando alguém precisa”, pode ler-se no comunicado da família. “Estamos otimistas e esperançosos de o encontrar em segurança.”
No ano passado, outra estudante universitária americana desapareceu durante a pausa da primavera.
Sudiksha Konanki, uma estudante de 20 anos da Universidade de Pittsburgh, desapareceu na praia do Hotel Riu República, em Punta Cana, na República Dominicana, na madrugada de 6 de março de 2025. O seu desaparecimento desencadeou uma busca frenética por ar, mar e terra, envolvendo autoridades dos Estados Unidos, da República Dominicana e da Índia, país de origem da família de Konanki. A rapariga continua desaparecida.
Pau Mosquera, da CNN en Español, e Taylor Romine, da CNN, contribuíram para esta reportagem