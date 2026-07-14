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Relação confirma pena de 25 anos para o autor do triplo homicídio em barbearia de Lisboa

Sandra Felgueiras
Há 50 min
Crime em Lisboa (ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA)
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Com esta decisão, o caso transita em julgado, não havendo direito a recurso para o Supremo Tribunal de Justiça

O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou a pena de 25 anos para o autor do triplo homicídio em barbearia de Lisboa, apurou a CNN Portugal, que teve acesso ao acordão. 

Com esta decisão, o caso transita em julgado, não havendo direito a recurso para o Supremo Tribunal de Justiça.

Fernando Silva tinha sido condenado no passado dia 28 de janeiro, pelo Tribunal Central Criminal de Lisboa, a 19 anos de cadeia por cada um dos três crimes de homicídio consumado, mais nove por um homicídio tentado e mais dois e seis meses por posse de arma proibida, o que resultou num cúmulo jurídico de 25 anos.

Os crimes em causa ocorreram no dia 2 de outubro de 2024 no centro de Lisboa, na barbearia "Grande Pente". Depois de não ter sido atendido de imediato, Fernando Silva, assim identificado pelas autoridades, atingiu a tiro o barbeiro, um cliente e a sua companheira, que acabaram por morrer na sequência dos disparos.

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Temas: Barbearia Triplo homicídio Triplo homicida Fernando Silva Grande Pente
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Crime e Justiça

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