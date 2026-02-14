Obama compara comportamento do ICE no Minnesota ao que acontece nas ditaduras

Há 1h e 4min

O ex-presidente Barack Obama criticou a conduta dos agentes do Serviço de Imigração e Alfândega no Minnesota como perigosa, acrescentando que “este comportamento sem regras” é semelhante ao que “vimos em países autoritários” e “em ditaduras”.

Os comentários, que surgiram durante uma ampla entrevista com o autor do podcast liberal Brian Tyler Cohen, este sábado, são o mais recente exemplo do ex-presidente renegando a sua estratégia de longa data de minimizar sua presença pública para permitir o surgimento da próxima geração de democratas. Obama assumiu deliberadamente um papel secundário durante o mandato do ex-presidente Joe Biden.

Barack Obama, que já havia criticado o envio de agentes federais para cidades americanas pelo presidente Donald Trump, chamou as ações dos agentes de imigração no Minnesota de “profundamente preocupantes e perigosas”.

A vasta operação de controlo da imigração no Minnesota, que contou com a presença de cerca de 3.000 agentes federais, foi marcada por numerosos vídeos que mostram as táticas agressivas dos agentes federais e os confrontos com o público.

“Paul, a forma como os agentes federais - os agentes do ICE - estavam a ser destacados, sem quaisquer diretrizes claras, formação, tirando as pessoas das casas, lançando gás lacrimogéneo sobre multidões que estavam simplesmente ali, sem infringir quaisquer leis”, disse Obama.

O ex-presidente acrescentou ainda que os cidadãos americanos devem ser louvados por se envolverem em “protestos pacíficos e por chamarem a atenção para o tipo de comportamento que, no passado, vimos em países autoritários e em ditaduras, mas que não vimos na América”.

Manifestantes participam num comício e marcham durante o dia de protesto “ICE Out”, a 23 de janeiro de 2026, em Minneapolis, Minnesota. Stephen Maturen/Getty Images

As mortes dos manifestantes Renee Good e Alex Pretti, em janeiro, às mãos de agentes das forças de imigração em Minneapolis provocaram indignação na cidade e em todo o país. Esta semana, a administração Trump anunciou que vai pôr fim à sua ação de fiscalização da imigração no Minnesota, que durou um mês.

Obama, que escreveu uma coluna em janeiro em que considerava que a morte de Pretti deveria ser “uma chamada de atenção” para o facto de os valores fundamentais da América estarem “sob ataque”, elogiou a resposta dos manifestantes no Minnesota.

Os manifestantes adotaram em grande parte uma estratégia de desobediência civil no Minnesota, que incluiu alertar as comunidades para a presença de agentes de imigração utilizando apitos, buzinas de carros e gritos, e registando os encontros com os agentes.

“Este tipo de comportamento heroico e sustentado sob temperaturas negativas por parte de pessoas comuns é o que nos deve dar esperança”, disse Obama na última entrevista.

Obama critica o “espetáculo de palhaços” político

A entrevista foi a primeira de Obama desde que a conta de Trump nas redes sociais publicou, no início deste mês, e depois apagou, um vídeo racista que retratava o antigo presidente e a antiga primeira-dama Michelle Obama como macacos numa selva. Cohen, ao mencionar o vídeo, perguntou a Obama como é que a América pode inverter o declínio do discurso civil.

Embora Obama não tenha abordado diretamente a publicação de Trump, disse: “Há uma espécie de espetáculo de palhaços que está a acontecer nas redes sociais e na televisão”, acrescentando que as pessoas “que costumavam sentir que era preciso ter algum tipo de decoro e um sentido de propriedade e respeito” parecem não estar a mostrar “qualquer vergonha em relação a isto”.

Trump recusou-se a pedir desculpa pelo vídeo, culpando um funcionário pelo erro e insistindo que não tinha visto os últimos fotogramas do vídeo que continham o conteúdo ofensivo.

“Penso que é importante reconhecer que a maioria do povo americano considera este comportamento profundamente preocupante”, afirmou Obama. "É verdade que chama a atenção. É verdade que é uma distração".

Obama argumentou que os Estados Unidos podem restaurar “as normas, o Estado de direito (e) a decência” dizendo ‘basta’, algo considerou estar agora “a acontecer por todo o lado”.