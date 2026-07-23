Barack Obama vem a Portugal

Agência Lusa , AG
Há 1h e 5min
Obama (Getty Images)
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Antigo presidente dos Estados Unidos passou três vezes pelo nosso país desde 2010

O antigo presidente norte-americano Barack Obama vai estar em Portugal, em outubro, para debater questões relacionadas com liderança, na sexta edição do Game Changers Forum, anunciou esta quinta-feira a organização.

O 44.º presidente dos Estados Unidos (2009–2017) vai ser o orador principal numa conversa dedicada à liderança, resiliência e impacto, num evento aberto ao público, com a presença de mais de 30 oradores nacionais e internacionais.

Em novembro de 2010, o então chefe de Estado norte-americano esteve em Portugal para participar nas cimeiras UE-EUA e da NATO.

Obama voltou a parar em Portugal, em novembro de 2016, numa escala técnica na base das Lajes, na ilha Terceira, numa viagem entre a Alemanha e o Peru.

Antes, esteve na Grécia e na Alemanha, na sua última visita oficial à Europa enquanto presidente dos Estados Unidos.

Em 2018, já depois de ter abandonado a Casa Branca, Obama abordou, numa conferência, no Porto, a importância de agir perante o problema que representam as alterações climáticas para o mundo, uma das prioridades dos dois mandatos presidenciais do democrata. 

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Temas: Barack Obama EUA Estados Unidos
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