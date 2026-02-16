Obama esclarece comentários sobre extraterrestres após dizer em podcast que "são reais"

Há 45 min

Barack Obama esclareceu que nunca viu provas de contacto extraterrestre durante a sua presidência, apesar de admitir que, estatisticamente, pode existir vida noutras partes do universo. Os comentários surgiram após declarações num podcast se tornarem virais, reacendendo teorias sobre OVNIs e a Área 51

O antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou que não viu qualquer prova de que alienígenas tenham tido contacto com a Terra, esclarecendo a sua posição sobre extraterrestres depois de comentários que fez num podcast se terem tornado virais.

Obama esteve no centro das atenções durante o fim de semana depois de aparentemente confirmar a existência de alienígenas numa entrevista que concedeu ao apresentador de podcasts norte-americano Brian Tyler Cohen.

No final da entrevista, que abordou uma série de temas de peso, como a morte de manifestantes às mãos de agentes de imigração no Minnesota, Cohen colocou uma série de perguntas em "formato relâmpago", começando com: "Os alienígenas são reais?"

"São reais, mas eu não os vi", respondeu Obama. "E não estão a ser mantidos na… como é que é? Área 51. Não há nenhuma instalação subterrânea, a menos que exista uma enorme conspiração e a tenham escondido do presidente dos Estados Unidos."

A segunda pergunta dessa ronda foi: "Qual foi a primeira pergunta à qual quis ter resposta quando se tornou presidente?", ao que Obama respondeu, a rir: "Onde estão os extraterrestres?" O entrevistador não aprofundou a resposta, passando de imediato à questão seguinte.

A resposta de Obama foi retomada pelos meios de comunicação internacionais, bem como por pessoas nas redes sociais. No domingo à noite, Obama emitiu uma declaração para esclarecer a sua posição.

Publicou o excerto dos seus comentários originais no Instagram, acompanhado de uma curta declaração, que dizia: "Estava a tentar manter o espírito da ronda rápida, mas já que isto ganhou atenção, deixem-me esclarecer. Estatisticamente, o universo é tão vasto que as probabilidades são boas de existir vida algures por aí.

"Mas as distâncias entre sistemas solares são tão grandes que as hipóteses de termos sido visitados por alienígenas são reduzidas, e eu não vi qualquer prova durante a minha presidência de que extraterrestres tenham feito contacto connosco. Mesmo!"

Não é a primeira vez que Obama fala sobre o assunto. Numa participação no programa "The Late Late Show with James Corden", afirmou: "O que é verdade, e estou mesmo a falar a sério, é que há imagens e registos de objetos nos céus que não sabemos exatamente o que são.

“Não conseguimos explicar como se moveram, a sua trajetória. Não tinham um padrão facilmente explicável. E, por isso, penso que as pessoas continuam a levar a sério a tentativa de investigar e perceber o que é aquilo."

As teorias da conspiração envolvendo vida extraterrestre há muito que existem sobre a Área 51, uma instalação altamente classificada da Força Aérea dos Estados Unidos localizada em Groom Lake, no sul do Nevada.

Uma teoria popular sobre OVNIs é que, em 1947, em Roswell, os destroços de um disco voador que alegadamente se despenhou foram levados para a Área 51 para experiências de engenharia inversa com o objetivo de replicar a nave extraterrestre.

Em junho de 2019, uma sondagem realizada pela YouGov concluiu que 54% dos adultos nos Estados Unidos acreditam que é provável que o governo saiba mais do que aquilo que revela sobre OVNIs.