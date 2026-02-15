Nacional
Obama fala pela primeira vez do vídeo racista publicado por Trump e critica a "palhaçada" nas redes sociais e na televisão

CNN Portugal , MJC
Há 2h e 48min
Barack Obama (Getty)

“Penso que é importante reconhecer que a maioria do povo americano considera este comportamento profundamente preocupante”, afirmou Obama. "É verdade que chama a atenção. É verdade que é uma distração"

O antigo presidente dos EUA, Barack Obama, criticou a falta de vergonha e decoro no discurso político do país, respondendo pela primeira vez à polémica do vídeo racista partilhado (e depois apagado) por Donald Trump em que o antigo presidente e a antiga primeira-dama Michelle Obama  surgiam retratados como macacos.

Esses comentários foram feitos durante uma longa entrevista com o autor do podcast liberal Brian Tyler Cohen, no sábado. Cohen mencionou o vídeo e perguntou a Obama como é que a América pode inverter o declínio do discurso civil. 

“Há uma espécie de palhaçada que está a acontecer nas redes sociais e na televisão”, respondeu Obama, sem se referir diretamente à publicação de Trump, acrescentando que as pessoas “que costumavam sentir que era preciso ter algum tipo de decoro e um sentido de propriedade e respeito” parecem não estar a mostrar “qualquer vergonha em relação a isto”.

Trump recusou-se a pedir desculpa pelo vídeo, culpando um funcionário pelo erro e insistindo que não tinha visto os últimos fotogramas do vídeo que continham o conteúdo ofensivo.

“Penso que é importante reconhecer que a maioria do povo americano considera este comportamento profundamente preocupante”, afirmou Obama. Mas "é verdade que chama a atenção. É verdade que é uma distração".

Obama argumentou que os Estados Unidos podem restaurar “as normas, o Estado de direito (e) a decência” dizendo ‘basta’, algo considerou estar agora “a acontecer por todo o lado”.

 

