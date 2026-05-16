Obama tem um objetivo para a sua biblioteca: “Quero que ponham a minha presidência em contexto”

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Semanas antes da inauguração da sua biblioteca presidencial em Chicago, Barack Obama expressa as suas esperanças quanto ao que o edifício irá contribuir para o seu legado

“Quero que ponham a minha presidência em contexto”, disse Obama a Stephen Colbert, da CBS, numa entrevista gravada na biblioteca e transmitida no programa The Late Show na passada terça-feira.

“Presumo que no meu elogio fúnebre, algures, será mencionado: ‘Ele foi o primeiro presidente afro-americano’”, disse Obama, de 64 anos. “Mas o que quero que as pessoas compreendam é que houve uma jornada extraordinária que este país percorreu para chegar a esse ponto, e eu fui um episódio nessa jornada.”

O período do 44.º presidente após deixar a Casa Branca tem sido marcado por Donald Trump, o 45.º e 47.º presidente. Obama tem vindo a expressar cada vez mais receios públicos e privados sobre o facto de Trump ter como alvo instituições americanas de longa data e alerta para o que chamou, numa aparição, de “onda crescente de autoritarismo que está a varrer o mundo”.

O ex-presidente dos EUA, Barack Obama, fala com alunos durante uma visita ao jardim de infância Learning Through Play no bairro nova-iorquino do Bronx, a 18 de abril de 2026. foto Angelina Katsanis/Getty Images

Obama continua a ser uma das figuras mais populares do Partido Democrata, alguém procurado por candidatos para eventos de campanha e para promover iniciativas na Califórnia e na Virgínia a favor de referendos para redefinir os mapas eleitorais na guerra de redistribuição de distritos em curso lançada por Trump.

Numa entrevista à revista The New Yorker publicada a 4 de maio, Obama disse que tenta conciliar as suas atividades políticas com o desejo que ele e a ex-primeira-dama Michelle Obama têm de passar mais tempo juntos.

“Isso cria uma tensão genuína na nossa casa e frustra-a”, disse, referindo-se aos eventos de campanha. “Sou mais compreensivo em relação a isso, no sentido de que entendo porque é que as pessoas se sentem assim, porque não me estão a ver numa comparação histórica com outros presidentes. Não se importam com o facto de nenhum outro ex-presidente ter sido o principal representante do partido durante quatro ciclos eleitorais após deixar o cargo.”

Na entrevista com Colbert a 5 de maio, perguntaram a Obama que direção gostaria de ver o Partido Democrata tomar.

A construção do Centro Presidencial Barack Obama em Chicago, Illinois, a 20 de agosto de 2025. foto Scott Olson/Getty Images

“Dentro do Partido Democrata, e diria que também entre muitos independentes e até alguns republicanos, existe uma crença generalizada na igualdade e na justiça – se trabalhas, deves poder ganhar um salário digno, sustentar uma família e reformar-te com dignidade e respeito”, afirmou, antes de mencionar o nome do presidente da câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, com quem Obama se juntou recentemente para uma visita a um centro de educação infantil no Bronx.

Obama descreveu Mamdani como “um talento extraordinário”.

“Ele quer que as pessoas consigam pagar uma habitação em Nova Iorque”, disse Obama a Colbert. “Presumo que os liberais de Nova Iorque queiram o mesmo, por isso não me preocupo tanto com algumas destas questões dentro do Partido Democrata. O que mais me interessa em relação aos democratas é: sabem falar com a gente comum como se não estivéssemos num seminário universitário, certo? Conseguem falar em linguagem simples com as pessoas?”

E tal como ele – e outros ex-presidentes – têm sido frequentemente pressionados a fazer, foi pedido a Obama que revelasse que o governo está a ocultar provas da existência de vida extraterrestre. (Ele acabou por esclarecer comentários que fez no início deste ano quando lhe perguntaram se sabia se os extraterrestres eram reais.)

“Uma das coisas que se aprende como presidente é que o governo é péssimo a guardar segredos”, disse ele a Colbert, insistindo que qualquer prova secreta já teria chegado a público por esta altura, antes de se oferecer como emissário para os extraterrestres, caso eles eventualmente cheguem à Terra.