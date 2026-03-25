Homem brutalmente agredido em bar de Alcochete. Suspeito detido

Daniela Rodrigues
Há 36 min
PSP

Alerta foi dado cerca da 01:00 de segunda-feira

Um homem de 47 anos ficou gravemente ferido na sequência de desacatos ocorridos no Bar Oficina Caffe, em Alcochete.

O alerta foi dado cerca da 01:00 de segunda-feira, através do 112, dando conta de distúrbios no interior do estabelecimento. À chegada das autoridades, a vítima encontrava-se a ser assistida no local, apresentando um ferimento no pescoço provocado por objeto ainda não identificado.

A TVI e CNN Portugal sabem que  o homem sofreu três perfurações — na cabeça, no pescoço e na zona da omoplata — tendo sido transportado em estado grave para o Hospital do Barreiro.

O suspeito abandonou o local, colocando-se em fuga e levando consigo a alegada arma do crime. No entanto, viria a ser posteriormente intercetado e detido  nas instalações do Posto de Alcochete.

Face à gravidade dos factos, o caso foi classificado como tentativa de homicídio, tendo a investigação transitado para a Polícia Judiciária, que ficou com o suspeito sob custódia e prossegue agora as diligências para apurar todas as circunstâncias da ocorrência.

Temas: Bar Oficina Caffe PSP Alcochete Detido

Crime e Justiça

Homem brutalmente agredido em bar de Alcochete. Suspeito detido

Há 36 min

Apanhado em flagrande delito: candidato do Chega suspeito de abusar sexualmente da filha e da mulher

Há 51 min

Vivem há anos nas casas, pagaram por isso e estão a ser despejados. Moradores suspeitam da venda dos seus apartamentos

Há 2h e 14min

Isaltino e outros 22 responsáveis da Câmara de Oeiras acusados de desviarem 150 mil euros em 1441 refeições

Ontem às 20:09
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Assistente de bordo da Air Canada encontrada fora do avião, ainda presa ao assento, após queda

23 mar, 19:14

Contribuintes travam batalha contra o Fisco para recuperar 300 milhões por imposto "ilegal" nos combustíveis

Ontem às 07:00

Isaltino e outros 22 responsáveis da Câmara de Oeiras acusados de desviarem 150 mil euros em 1441 refeições

Ontem às 20:09

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:12

Sete horas depois, A1 parcialmente reaberta em Gaia após corte por incêndio em camião de cerveja

Ontem às 11:28

Morreu José Maria Ricciardi, antigo gestor do BES

Há 42 min

Von der Leyen alerta que Europa atravessa “momento perigoso”

Ontem às 06:05

Pausa de cinco dias anunciada por Trump no Irão "não foi porque o seu coração tivesse aquecido". "É um pequeno intervalo para comprarem pipocas"

Ontem às 08:00

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

A maior economia da Europa está a recrutar trabalhadores na Índia para se tentar salvar

23 mar, 16:16

Detido um dos "mentores" do grupo de WhatsApp que combinava atentados em escola de Oeiras

Ontem às 19:00

Cientistas encontram primeiras evidências físicas de que romanos usavam fezes humanas como medicamento

21 mar, 15:00