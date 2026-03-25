Homem brutalmente agredido em bar de Alcochete. Suspeito detido

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Alerta foi dado cerca da 01:00 de segunda-feira

Um homem de 47 anos ficou gravemente ferido na sequência de desacatos ocorridos no Bar Oficina Caffe, em Alcochete.

O alerta foi dado cerca da 01:00 de segunda-feira, através do 112, dando conta de distúrbios no interior do estabelecimento. À chegada das autoridades, a vítima encontrava-se a ser assistida no local, apresentando um ferimento no pescoço provocado por objeto ainda não identificado.

A TVI e CNN Portugal sabem que o homem sofreu três perfurações — na cabeça, no pescoço e na zona da omoplata — tendo sido transportado em estado grave para o Hospital do Barreiro.

O suspeito abandonou o local, colocando-se em fuga e levando consigo a alegada arma do crime. No entanto, viria a ser posteriormente intercetado e detido nas instalações do Posto de Alcochete.

Face à gravidade dos factos, o caso foi classificado como tentativa de homicídio, tendo a investigação transitado para a Polícia Judiciária, que ficou com o suspeito sob custódia e prossegue agora as diligências para apurar todas as circunstâncias da ocorrência.