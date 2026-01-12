Proprietário de bar em Crans-Montana mantido sob custódia durante pelo menos três meses

Há 42 min

Tribunal da Suíça admite que a custódia poderá ser revista caso sejam tomadas medidas para evitar o risco de fuga

Um tribunal da Suíça decidiu, segunda-feira, manter sob custódia o coproprietário de um bar na estância de esqui de Crans-Montana, onde deflagrou um incêndio na noite de Ano Novo, provocando a morte de 40 pessoas, a maioria jovens estrangeiros.

O tribunal afirmou em comunicado que Jacques Moretti ficará detido provisoriamente por um período de três meses, mas este poderá ser revisto caso sejam tomadas medidas para evitar o risco de fuga, como o pagamento de uma caução.

Os procuradores do cantão de Valais ordenaram inicialmente a detenção de Jacques Moretti na sexta-feira, após uma longa audiência com ele e a sua mulher, Jessica, aguardando uma decisão sobre a necessidade da prisão preventiva.

Em comunicado, os advogados de Jessica Moretti afirmaram que a decisão do tribunal permitirá ao marido recuperar a liberdade assim que as condições forem cumpridas.

“Esta autoridade teve em conta o compromisso incondicional de Jessica Moretti e do seu marido de não se esquivarem aos processos judiciais que vão enfrentar em conjunto”, pode ler-se no comunicado, divulgado esta segunda-feira.

O incêndio começou na madrugada do dia 1 de janeiro, quando o bar Le Constellation estava cheio de pessoas a celebrar o Ano Novo. Além das 40 vítimas mortais, 116 pessoas ficaram feridas, a maioria adolescentes.

As primeiras investigações sugerem que o incêndio foi provocado por fogo de artifício que incendiou a espuma de isolamento acústico instalada no teto da cave do estabelecimento.