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Número de mortos em incêndio em bar de Banguecoque aumenta para 32

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 3min
Incêndio em Banguecoque (EPA)
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Após o incidente, as autoridades encontraram indícios de que tanto a entrada como as saídas de emergência do bar estavam obstruídas por mobiliário e materiais armazenados

O número de mortos devido ao incêndio num bar da capital da Tailândia, Banguecoque, subiu para 32, confirmaram as autoridades locais, que indicaram ainda que cerca de 15 feridos permanecem hospitalizadas em estado grave.

A Administração Metropolitana de Banguecoque indicou na quarta-feira, em comunicado divulgado nas redes sociais, que os 32 mortos já foram identificados e esclareceu também que entre os 73 feridos, 58 não são casos graves.

A administração da área de Chatuchak, situada no norte da cidade e onde se encontra o bar Rong Beer Na Lat Phrao, onde ocorreu o incêndio no último domingo, indicou estar a coordenar as operações de apoio aos afetados e a facilitar a retoma dos serviços públicos na zona o mais rapidamente possível.

"Todos os afetados pelo incêndio podem apresentar pedidos de assistência na sede da referida administração", acrescenta o comunicado.

Após o incidente, as autoridades encontraram indícios de que tanto a entrada como as saídas de emergência do bar estavam obstruídas por mobiliário e materiais armazenados, o que dificultou significativamente a evacuação do espaço.

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Entretanto, o Departamento de Prevenção e Mitigação de Desastres Públicos de Banguecoque apontou que o incêndio foi causado por um curto-circuito numa unidade de ar condicionado instalada sobre o teto metálico do edifício.

As autoridades vão determinar se houve negligência por parte dos administradores do bar, cujo proprietário permanece hospitalizado em estado crítico.

O proprietário do bar é também dono de outro estabelecimento situado na província de Yasothon, que ficou destruído em 2019 devido a um incêndio, nesse caso sem vítimas.

O incidente levou o governador de Banguecoque, Chadchart Sittipunt, a ordenar realização de inspeções para verificar os sistemas de prevenção de incêndios em centenas de estabelecimentos noturnos da capital turística da Tailândia.

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Temas: Banguecoque Mortos Incêndio Bar

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