Tem tigres, florestas e praias – então porque é que este país tem tanta dificuldade em atrair turistas?

Apesar dos seus tesouros naturais e do fascínio urbano de um país com mais de 170 milhões de habitantes, o Bangladesh tem lutado até agora para se consolidar como um destino turístico convencional

Possui vastas florestas de mangue, colinas cobertas por plantações de chá e praias recordistas, mas para a maioria dos turistas, o Bangladesh ainda é um espaço em branco no mapa.

O país do sul da Ásia recebeu apenas 650.000 turistas internacionais em 2024, de acordo com o Conselho de Turismo de Bangladesh — uma fração dos números atraídos por destinos vizinhos como a Índia e o Sri Lanka.

“Acho que existe uma associação subconsciente do país a desastres naturais”, diz Jim O’Brien, diretor da Native Eye Travel, uma empresa de turismo que opera no Bangladesh desde 2017. “Só ouvimos falar do país pelos motivos errados.”

Operadores turísticos locais dizem que essas percepções obscurecem tanto a diversidade do país quanto as experiências que os viajantes buscam cada vez mais.

Fahad Ahmed, fundador da Bengal Expedition Tours, quer que os visitantes explorem Daca, onde 24 milhões de pessoas vivem e trabalham, naquela que é uma das cidades mais densamente povoadas do mundo.

Ahmed também destaca as colinas onduladas de Sreemangal, onde as plantações de chá se estendem para o norte em direção aos Himalaias, e Cox's Bazar, cujos 120 quilómetros de areia branca são frequentemente descritos como a praia natural mais longa do mundo.

"Os viajantes querem ter experiências locais; querem ver a vida local real em Bangladesh", diz Ahmed. "O turismo aqui ainda está em desenvolvimento, mas há muito potencial."

Com vistos disponíveis à chegada para a maioria das nacionalidades, novos hotéis a abrir em Daca e mais operadoras de turismo internacionais a adicionar o Bangladesh aos seus roteiros, Ahmed acredita que o país está a tornar-se mais fácil de visitar — embora ainda não seja mais fácil de vender.

Perspectivas negativas do Bangladesh

Um trabalhador desmonta navios desativados num estaleiro de desmantelamento ao longo das margens do rio Buriganga, em Daca, a 13 de maio de 2025. foto MD Abu Sufian Jewel/NurPhoto/Getty Images

Anand Patel, um turista britânico, visitou o Bangladesh com a empresa de turismo de aventura Lupine Travel em novembro de 2025, como parte de uma viagem combinada ao Butão. Embora nunca tivesse estado no topo da sua lista de desejos, aproveitou a oportunidade para explorar um novo país.

“Quando contei às pessoas que ia para lá, uma pessoa basicamente disse: ‘Porquê? As pessoas saem do Bangladesh para vir para cá!’”, conta à CNN Travel.

“A reputação do Bangladesh no Ocidente é a de uma nação produtora — especialmente de têxteis — e só aparece nas notícias quando há inundações ou cheias. É uma perspetiva negativa. Como resultado, o país passa despercebido como destino.”

Depois de chegar a Daca, Patel viajou para o sul numa viagem de autocarro de seis horas até Barishal, uma cidade ribeirinha no Delta do Rio Ganges.

“Ao contrário de outros que vi, este não era um espetáculo turístico, mas sim um mercado local muito autêntico, com pequenos barcos cheios de frutas e colheitas, agricultores a vender os seus produtos e vendedores ambulantes a comercializar guloseimas frescas”, recorda. “A viagem de barco até lá foi adorável, passando pelas fazendas e florestas à beira rio, acenando para as pessoas na margem. Um passeio realmente muito agradável.”

Gary Joyce, um turista irlandês que participou numa excursão da Lupine na mesma altura, há muito tempo desejava visitar o Bangladesh depois de ter morado na vizinha Índia.

“Ficamos na Cidade Velha”, diz ele sobre a sua chegada a Daca. “Então, fomos apresentados ao caos das ruas desde o início. A minha primeira impressão foi de uma cidade que nunca dorme. As vistas e os ruídos atacam-te de todos os lados. Uma ótima introdução.”

Joyce viajou pelo Ganges de barco para visitar os estaleiros de desmanche e reparo de navios de Daca, explorou a antiga capital abandonada de Panam e embarcou em balsas locais pelo delta.

“Todos os aspectos da excursão foram uma ótima experiência”, assegura. “Para mim, os destaques foram as oportunidades fotográficas, especialmente nos mercados flutuantes e na Cidade Velha de Daca.”

Assim como Patel, Joyce acredita que o Bangladesh é amplamente incompreendido.

“Acho que o Bangladesh teve uma má reputação no passado”, diz. “Mas com ótima comida, pessoas amigáveis ​​e muitos lugares incríveis para visitar, oferece muito aos viajantes que não gostam de ficar parados na praia.”

‘Surf em comboios’ e mercados têxteis

Um menino passeia em cima de um comboio enquanto ele atravessa a estação ferroviária de Kamalapur, em Daca. foto Syed Mahamudur Rahman/NurPhoto/Getty Images

Kawsar Ahmed Milon, de Daca, que dirige a Dhaka Tour Guides, diz que o problema de imagem do país continua a ser uma barreira.

“As pessoas veem o Bangladesh como um país de terceiro mundo, que não é um país organizado e não é um bom lugar para visitar”, explica à CNN. “Mas quando os turistas vêm ao Bangladesh, têm experiências positivas. As pessoas são amigáveis ​​e acolhedoras. Mesmo sendo um país pobre, temos uma mentalidade positiva.”

A história do Bangladesh foi marcada por convulsões. O país emergiu da partição da Índia em 1947, lutou pela independência do Paquistão em 1971 e sofreu com ciclones devastadores que mataram mais de 700.000 pessoas nos últimos 50 anos. A subida do nível do mar, a poluição dos cursos d'água e a pobreza continuam a ser desafios persistentes.

Milon diz que alguns visitantes são atraídos por representações mais sombrias do país que veem online.

“Há muitos blogueiros e YouTubers”, destaca. “Tentam ganhar dinheiro com visualizações, publicando sobre o lado negativo do Bangladesh. Querem visitar a ‘Cidade do Lixo’ em Daca ou andar nos tetos dos comboios.”

As pessoas são amigáveis ​​e acolhedoras. Mesmo sendo um país pobre, temos uma mentalidade positiva.”

Vídeos que destacam os sistemas de transporte superlotados — incluindo o "surf em comboios", uma prática ilegal mas comum — são fáceis de encontrar online. Milon afirma que incentiva os visitantes a respeitarem as leis locais e prefere promover o ecoturismo, hospedagens em casas de família rurais e a natureza.

No entanto, Ahmed, da Bengal Expedition Tours, acredita que visitas a locais não tradicionais são essenciais para que os estrangeiros compreendam o país. Embora não aprove a prática de andar em cima de comboios, ele inclui nos roteiros os mercados têxteis — o Bangladesh é o segundo maior exportador de vestuário do mundo — e estaleiros de construção e desmantelamento de navios em Daca e Chittagong.

O Departamento do Trabalho dos EUA refere que mais de 2,7 milhões de crianças bengalesas de 5 a 14 anos estão envolvidas em trabalho infantil, frequentemente na indústria de vestuário. Ahmed descreve o trabalho em estaleiros como perigoso e mal remunerado e diz que o turismo pode ajudar a criar alternativas.

"Se o turismo crescer, a nossa economia crescerá", defende. "Pessoas desempregadas podem trabalhar no turismo. Se mais pessoas visitarem o Bangladesh, mais pessoas locais irão beneficiar com isso."

Uma plantação de chá em Sreemangal. foto Xinhua News Agency/Getty Images

Além de Daca, os guias incentivam os visitantes a explorar o Bangladesh rural. Sundarbans, uma vasta área de manguezais listada como Património Mundial da UNESCO e parque nacional, oferece safáris pelos canais onde os viajantes podem procurar o raro tigre-de-bengala.

Ao longo dos seus cursos d'água, iniciativas de turismo comunitário permitem que os moradores complementem o rendimento agrícola a trabalhar como guias ou em resorts ecológicos.

Na região produtora de chá de Sreemangal, no extremo norte do Bangladesh, projetos de turismo comunitário apoiados por uma iniciativa pioneira de microfinanças incentivam os moradores a tornarem-se anfitriões de casas de família e guias de trekking.

No entanto, a instabilidade política e de segurança continua a ser uma preocupação. Dylan Harris, fundador da Lupine Travel, afirma que a instabilidade pode afastar os visitantes.

"De vez em quando, principalmente durante as eleições, podem ocorrer distúrbios civis", refere.

“Do nosso ponto de vista, podemos continuar a realizar excursões durante esses períodos; os problemas geralmente são isolados e distantes de qualquer ponto da rota turística. No entanto, isso causa apreensão em alguns turistas, o que é totalmente compreensível.”

Harris também aponta para preocupações com a segurança relacionadas com o recente julgamento da ex-primeira-ministra Sheikh Hasina, que foi acusada de ordenar o assassinato de manifestantes estudantis durante a revolução de 2024, que levou à queda do seu governo. Hasina foi condenada à morte em novembro de 2025, após ser declarada culpada de crimes contra a humanidade, e vive em exílio autoimposto na Índia desde agosto de 2024.

As preocupações também aumentaram antes das eleições nacionais em fevereiro próximo, após os violentos protestos em dezembro.

Cox’s Bazar, na Baía de Bengal, é a praia natural mais longa do mundo. foto Md Zakir Hossain/iStock Editorial/Getty Images

Os níveis de alerta para o Bangladesh variam, o que, segundo Harris, pode confundir os viajantes.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Desenvolvimento da Commonwealth do Reino Unido alerta contra viagens para as Colinas de Chittagong, perto da fronteira com o Myanmar, enquanto o Departamento de Estado dos EUA classifica o Bangladesh no Nível 3, aconselhando os viajantes a "reconsiderarem viagens devido a distúrbios civis, criminalidade e terrorismo".

O'Brien, da Native Eye Travel, diz que os alertas não dissuadem os seus clientes. Eles são "muito viajados e um pouco mais velhos", aponta. Já visitaram destinos asiáticos populares, estão à procura de sair dos roteiros tradicionais e estão preparados para um nível básico de infraestruturas turísticas.

"Esperamos que mais pessoas comecem a descobrir os encantos do Bangladesh, mas é difícil imaginá-lo a tornar-se um destino tão popular quanto a Índia ou o Sri Lanka", assume.

"No entanto, está a tornar-se um pouco mais presente nos roteiros de viajantes mais intrépidos, que estão dispostos a ignorar alguns dos aspetos negativos e a aceitá-los como parte da experiência de conhecer um país não afetado pelo turismo de massas."

Ahmed concorda — e diz que isso pode não ser uma coisa má.

“Sendo muito honesto, não queremos turismo de massas”, diz.

“Queremos pessoas que realmente queiram visitar o Bangladesh, que queiram conhecer o nosso povo e ver o nosso campo. Se os turistas chegarem na mesma quantidade com que visitam o Sri Lanka, perderemos a nossa autenticidade. O Bangladesh autêntico desapareceria.”