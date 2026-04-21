Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Dono da agência dos BTS suspeito de lucro indevido de mais de 100 milhões de euros

Agência Lusa , AM
Há 2h e 4min
Bang Si-hyuk (AP)

A polícia da Coreia do Sul pediu um mandado de detenção contra Bang Si-hyuk, presidente da Hybe, por alegadamente enganar investidores antes do IPO e obter lucros superiores a 100 milhões de euros

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A polícia da Coreia do Sul requereu um mandado de detenção contra o presidente da Hybe, acusado de enganar investidores na gigante da música pop sul-coreana Hybe, responsável por bandas como os BTS.

A polícia suspeita que Bang Si-hyuk tenha obtido lucros indevidos em 2019 ao não revelar aos investidores que pretendia lançar uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês).

A manobra levou vários investidores a venderem as ações da Hybe a um fundo de capital privado alegadamente ligado a Bang, pouco antes do IPO da empresa, referiu a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

A polícia estima que o executivo, que já negou as acusações, tenha obtido lucros de 200 mil milhões de won (115,5 milhões de euros), num acordo paralelo que lhe prometia 30% dos lucros da venda de ações após o IPO.

As autoridades realizaram buscas nos escritórios da Hybe em meados de 2025 e, de acordo com o jornal sul-coreano The Korean Herald, Bang foi interrogado pelo menos cinco vezes pela polícia ao longo do ano passado.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O empresário está também sujeito a uma proibição de viajar para fora da Coreia do Sul.

O mandado de detenção surge depois de a Yonhap ter avançado que a Embaixada dos Estados Unidos (EUA) solicitou recentemente à polícia sul-coreana autorização para que Bang acompanhasse a digressão norte-americana da icónica banda de K-pop BTS.

Bang, executivo e produtor musical que fundou a Hybe em 2005, é uma das figuras mais poderosas do K-pop, supervisionando alguns dos artistas mais populares da indústria, incluindo Seventeen, Le Sserafim e Katseye, para além dos BTS.

Os BTS estão numa digressão mundial após um hiato de quase quatro anos, enquanto os membros do grupo cumpriam o serviço militar obrigatório.

Os BTS atuaram para dezenas de milhares de fãs internacionais num concerto de regresso gratuito em Seul, em março, e também realizaram vários concertos na cidade de Goyang, na Coreia do Sul, e em Tóquio.

O grupo dará início a uma série de eventos nos EUA com um concerto em Tampa, na Florida, ainda em abril.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Bang Si-hyuk Hybe BTS Detido
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Mundo

GUERRA NO IRÃO • AO MINUTO | Irão diz que "não negociará sob ameaça ou força" enquanto negociações com os EUA são esperadas para quarta-feira

Há 30 min

UCRÂNIA • AO MINUTO | Cerca de 54 mil pessoas sem energia após ataque com drone russo

Há 51 min

Dono da agência dos BTS suspeito de lucro indevido de mais de 100 milhões de euros

Há 2h e 4min

A "putinização da política global" perdeu um trunfo depois de uma "jogada muito estúpida" de Trump

Há 2h e 15min
Mais Mundo

Mais Lidas

Avião da TAP que descolou de Lisboa aterra de emergência em Paris devido a 'fumes' na cabine

19 abr, 22:10

Falta de meios, trabalho de má qualidade e até desleixo. O que revelam os documentos confidenciais das investigações aos casos mediáticos

Ontem às 07:00

"Os robôs não sangram": Ucrânia explica como obrigou russos a renderem-se e travou um avanço durante 45 dias sem a presença de qualquer humano

Ontem às 10:41

Sentados num hotel a abater o inimigo: a Ucrânia está a começar a chegar onde antes não chegava

Ontem às 13:25

Ucrânia acelerou na inteligência artificial para pôr os drones a ver, escolher e atacar

19 abr, 19:10

Todos os produtos agrícolas testados neste estudo deram positivo para pesticidas. Há inclusive químicos que "duram para sempre"

19 abr, 09:00

Os aviões a jato passam a rugir por cima das cabeças dos turistas nesta praia das Caraíbas

19 abr, 12:00

E vão quatro concertos cancelados na Europa: FC Basel recusa ceder estádio a Kanye West

Ontem às 15:47

Petição pela reforma dos professores aos 60 anos recolhe mais de 40 mil assinaturas em três dias

Ontem às 16:10

Sismo de 7,4 no Japão com alerta de tsunami

Ontem às 09:13

Guerra surda entre procuradores e investigadores. Há "uma total inércia investigatória por parte da Polícia Judiciária"

Ontem às 15:00

Economia russa pode entrar em "declínio prolongado ou choque". Ganhos do petróleo não são suficientes

Ontem às 13:16