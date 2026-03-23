Autor belga de banda desenhada Hermann morreu aos 87 anos

Agência Lusa , MCC
Há 31 min
Hermann Huppen

Ficou conhecido pelas séries "Comanche", "Bernard Prince" e "Jeremiah". Estava hospitalizado na sequência de um cancro

O autor belga de banda desenhada Hermann, conhecido pelo traço realista e pelas séries "Comanche", "Bernard Prince" e "Jeremiah", morreu no domingo, em Bruxelas, aos 87 anos, revelou esta segunda-feira a editora Le Lombard.

“Mestre célebre da cor direta, mestre incomparável do silêncio, destaca-se pela abordagem naturalista. As suas personagens são sinceras e íntegras, nem verdadeiramente boas nem totalmente más. A arte de Hermann é fiel à sua imagem: Aplicada, apaixonada e imponente”, escreveu a editora em comunicado.

Sublinhando a perda de um “autor imenso”, a Le Lombard lembra que, ao longo de 60 anos de carreira, Hermann Huppen publicou cerca de 120 álbuns, alguns dos quais editados em Portugal, como “Comanche” e “Bernardo Prince”, cocriados com Greg, e “Duke”, com o filho, Ives H..

Figura “influente para gerações de autores”, como noticiou esta segunda-feira o Le Monde, Hermann obteve o reconhecimento pelos pares em 2016, quando lhe foi atribuído o Grande Prémio da Cidade de Angoulême, pelo conjunto da obra, no âmbito do festival de banda desenhada daquela cidade francesa.

O grande começo de Hermann na banda desenhada aconteceu em 1966, quando desenhou a série “Bernard Prince”, escrita por Greg, para a revista Tintin. Três anos depois os dois autores fariam parceria no ‘western’ “Comanche”.

Em 1977, Hermann assinaria a primeira série em nome próprio, “Jeremiah”, de pendor apocalíptico, considerada mais pessoal e já adaptada para televisão.

Hermann Huppen, que nasceu a 17 de julho de 1938 em Bévercé, na Bélgica, estava hospitalizado na sequência de um cancro.

De acordo com a Le Lombard, que destacou a versatilidade de Hermann na abordagem de diferentes géneros, do ‘western’ ao fantástico e à ficção especulativa, o último álbum do desenhador, “Cartagena”, feito com Yves H., sairá a 30 de abril.

Hermann Huppen teve obra exposta em Portugal e foi convidado dos festivais de banda desenhada da Amadora e de Beja.

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