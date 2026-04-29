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Depósitos a prazo fazem portugueses perder poder de compra há mais de uma década

CNN Portugal , AM
Há 2h e 17min
Dinheiro (Getty Images)

REVISTA DE IMPRENSA | Apesar de os saldos crescerem no papel, os juros pagos pelos bancos permanecem

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Os depósitos a prazo continuam a concentrar a maior fatia das poupanças das famílias portuguesas, mas estão a traduzir-se numa perda real de riqueza há mais de dez anos, noticia o Jornal de Notícias. Apesar de os saldos crescerem no papel, os juros pagos pelos bancos permanecem, na maioria dos casos, abaixo da inflação.

Em 2026, a tendência mantém-se: com a inflação estimada em 2,8% e a taxa média dos novos depósitos a rondar 1,36%, o rendimento não compensa a subida dos preços. O resultado é uma erosão contínua do poder de compra, mesmo quando o dinheiro aumenta ligeiramente no extrato bancário.

Segundo dados do Banco de Portugal, os portugueses tinham mais de 112 mil milhões de euros aplicados em depósitos a prazo em fevereiro, um valor que tem vindo a crescer desde 2020, impulsionado pela procura de segurança durante a pandemia.

Especialistas alertam que esta opção, embora segura em termos nominais, não protege contra a inflação. A diferença entre juros e subida dos preços traduz-se numa perda silenciosa, muitas vezes ignorada pelas famílias.

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Apesar disso, os depósitos continuam a ser preferidos, refletindo baixos níveis de literacia financeira e confiança no sistema bancário. Ainda assim, há alertas para a necessidade de diversificação e para uma análise cuidada das condições, num contexto em que o dinheiro, na prática, vale cada vez menos.

Temas: Bancos Dinheiro Pessoal Depósitos a Prazo
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