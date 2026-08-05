Comissões continuam a encher cofres da banca: cinco maiores bancos arrecadaram mais de 1,3 mil milhões em seis meses

Há 1h e 34min

REVISTA DE IMPRENSA | Os números mostram que, diariamente, estes bancos receberam, em média, 7,4 milhões de euros

As comissões continuam a assumir um papel central nas contas dos maiores bancos portugueses. Nos primeiros seis meses do ano, Caixa Geral de Depósitos, Millennium BCP, Santander Totta, Novobanco e BPI somaram 1.346 milhões de euros em comissões líquidas, um aumento de 85 milhões face ao mesmo período do ano anterior, segundo o Jornal de Notícias. Em conjunto, estas cinco instituições alcançaram lucros de 2.519 milhões de euros.

Os números mostram que, diariamente, estes bancos receberam, em média, 7,4 milhões de euros através das comissões cobradas aos clientes. No mesmo período, os resultados líquidos corresponderam a cerca de 14 milhões de euros por dia. O Millennium BCP destaca-se neste indicador, ao encaixar 438 milhões de euros em comissões, um montante que equivale a 77,5% dos 565,8 milhões de euros de lucro registados no semestre, sendo também a instituição com maior receita nesta área.

Segundo a Deco Proteste, quando as taxas de juro estavam em níveis negativos, a banca justificou o aumento das comissões com a quebra da margem financeira. No entanto, com a recuperação dessa margem, os encargos aplicados aos clientes mantiveram-se.

A associação refere ainda que um estudo realizado concluiu que as comissões cresceram de forma contínua ao longo da última década, apesar da evolução positiva dos lucros.