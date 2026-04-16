Vai ser possível enviar dinheiro por MBWay para 13 países europeus até final do ano

Agência Lusa , AM
Há 1h e 48min
MB Way (DR)

O objetivo dos operadores é que o cliente possa usar noutros países europeus a solução de pagamento que está habituado a usar no seu país de residência

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A SIBS disse esta quinta-feira que vai ser possível fazer transferências por MB Way para 13 países europeus até final do ano e que em 2027 vai permitir fazer compras em lojas físicas e 'online' nesses países.

Num evento hoje em Lisboa, a administradora da SIBS Teresa Mesquita, o administrador do Bancomat Massimo Itta e o administrador da EPI Alfred Baroulier fizeram uma demonstração para comprovar a interoperabilidade entre soluções de pagamento que detêm nas compras em lojas físicas de diferentes países europeus. Para já, esta foi apenas uma demonstração e o objetivo é que tal seja possível em 2027.

No início do ano, a SIBS/MB Way (Portugal), a Bancomat (Itália), a Vipps MobilePay (Países Nórdicos) e a EPI (European Payments Initiative, que detém a Wero) fizeram um protocolo para acelerar o uso a nível europeu de plataformas de pagamento que atualmente são, sobretudo, locais (caso do MB Way em Portugal) e que, no total, representam 130 milhões de utilizadores.

Desde meados de 2025 já é possível a utilizadores do MB Way enviarem e receberem dinheiro de clientes de Espanha e Itália usando número de telemóvel (desde que os clientes desses países tenham as soluções de pagamento Bizum ou Bancomat).

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Em resposta a perguntas dos jornalistas, Teresa Mesquita disse hoje que o objetivo é que, até final do ano, as transferências possam ser feitas entre clientes de 13 países europeus (Andorra, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Portugal, Espanha e Suécia).

Já sobre o pagamento em lojas de vários países da Europa usando MB Way (QR Code ou NFC), respondeu que o objetivo é que tal esteja disponível em 2027.

A cumprir-se o previsto, no próximo ano os clientes com soluções de pagamento das empresas que fazem parte do protocolo (SIBS/MB Way, Bancomat, Vipps MobilePay e EPI) poderão fazer compras em lojas físicas ou 'online' de 13 países.

O objetivo dos operadores é que o cliente possa usar noutros países europeus a solução de pagamento que está habituado a usar no seu país de residência.

Assim, um cliente com MB Way poderá usá-lo para fazer pagamentos em comerciantes em Espanha ou Bélgica desde que esse comerciante seja associado do sistema local que tem acordo com a SIBS.

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Questionada, a SIBS não divulga os montantes de investimento nestes projetos de interoperabilidade entre empresas de pagamento nem objetivos de negócio.

Temas: Bancomat Vipps MobilePay EPI Sibs MBWay
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