Banco Santander com lucro recorde de 14.101 milhões de euros em 2025

Há 54 min

Banco alcança pela primeira vez 180 milhões de clientes

O Banco Santander registou um lucro recorde de 14.101 milhões de euros em 2025, mais 12% face a 2024, alcançando pela primeira vez 180 milhões de clientes.

Em comunicado enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), o banco espanhol refere que os resultados assentaram numa evolução positiva da margem financeira, apesar de uma redução de 3,3% para 42.348 milhões de euros, em receitas de comissões recorde e em melhorias de eficiência, bem como na qualidade do crédito.

No quarto trimestre, o lucro atribuível atingiu 3.764 milhões de euros, um aumento de 15%, correspondendo ao sétimo trimestre consecutivo com resultados recorde.

A presidente do grupo, Ana Botín, destacou que em 2025 o banco cumpriu o plano estratégico a três anos, aumentou o número de clientes, reduziu custos e elevou o lucro por ação em 17%, mantendo uma posição sólida de capital, com um rácio CET1 - principal indicador de solidez financeira dos bancos, que mede a relação entre capital de melhor qualidade e ativos ponderados pelo risco - de 13,5%.

Santander compra Webster Bank por 10.323 milhões de euros

O Banco Santander acordou a aquisição do banco norte-americano Webster Bank por 12,2 mil milhões de dólares (10,323 milhões de euros), segundo um comunicado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha.

O objetivo é alcançar uma rentabilidade sobre o capital tangível (ROTE) de 18% nos Estados Unidos até 2028, segundo a mesma nota, citada pela Europa Press.

Com esta aquisição, o Santander pode vir a posicionar-se entre as dez principais instituições bancárias de retalho e empresas dos Estados Unidos em termos de ativos e entre as cinco maiores instituições de depósitos nos principais estados do nordeste do país.

A instituição financeira presidida por Ana Botín estima um retorno sobre o capital investido de aproximadamente 15% e uma contribuição positiva para o lucro por ação de 7-8% em 2028.

Paralelamente, a previsão é que o rácio de capital CET1 do grupo se situe na faixa de 12,8-13% no final de 2026 e aumente para mais de 13% em 2027, mantendo-se assim no limite superior da meta operacional do banco (12-13%), sem alterações na política ou nos objetivos de distribuição de capital.

Esta operação, que será financiada com excesso de capital e geração futura de capital, avalia a Webster em 6,8 vezes o lucro estimado para 2028, uma vez consideradas as sinergias de custos, e em duas vezes o seu valor contabilístico tangível do quarto trimestre de 2025.

Os acionistas do Webster receberão 48,75 dólares em dinheiro e 2,0548 ações do Santander através de American Depositary Shares (ADS) por cada ação do Webster, o que representa 26,25 dólares por ação, de acordo com o preço médio ponderado por volume de 10,79 euros por ação do Santander no período de três dias encerrado em 02 de fevereiro de 2026, e uma taxa de câmbio de 1,1840.

Christiana Riley continuará como presidente e CEO (presidente executiva) do Santander nos Estados Unidos da Santander Holdings USA, enquanto o atual CEO da Webster, John Ciulla, será nomeado o novo CEO do Santander Bank NA, entidade que integrará todas as operações do banco norte-americano.