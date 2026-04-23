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Banco de Portugal regista prejuízo de 1,4 mil milhões em 2025

Agência Lusa , BCE
Há 1h e 40min
Finanças (Getty Images)

Ainda assim, prejuúzo foi "substancialmente menos negativo do que em 2024", nota o Banco de Portugal

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O Banco de Portugal registou um prejuízo de 1,4 milhões de euros em 2025, tendo recorrido a provisões para absorver parte do resultado, de acordo com o Relatório do Conselho de Administração divulgado esta quinta-feira.

Segundo o documento, o resultado antes de provisões e impostos (RAPI) do banco central em 2025 manteve-se negativo, em -304 milhões de euros, "embora substancialmente menos negativo do que em 2024 (-1.142 milhões de euros)".

Esta melhoria face ao ano anterior está relacionada com a evolução da margem de juros, que acompanhou a trajetória das taxas de juro de referência e passou a ser positiva, explicou o Banco de Portugal.

Foram utilizadas as provisões acumuladas ao longo dos anos para absorver o RAPI, possibilitando um resultado antes de impostos (RAI) nulo. Já o resultado líquido foi negativo em 1,4 milhões de euros, "em resultado da redução de impostos diferidos ativos e da tributação autónoma", lê-se no documento.

No ano passado, o Banco de Portugal também já tinha recorrido a provisões para cobrir um prejuízo operacional de 1.142 milhões de euros, acabando por registar um resultado líquido de 1,5 milhões de euros em 2024.

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De acordo com o relatório, o balanço da instituição totalizava 211 mil milhões de euros no ano passado, mais 20 mil milhões do que no final de 2024, refletindo a apreciação do preço do ouro (46%), em parte compensado pela redução dos títulos detidos para fins de política monetária.

Já as despesas de funcionamento do BdP totalizaram 222 milhões de euros em 2025, mais 4,7% do que em 2024, com a subida dos gastos com pessoal, devido à atualização salarial, enquanto os fornecimentos e serviços de terceiros se reduziram em cerca de 1 milhão de euros.

Temas: Banco de Portugal Prejuízo Banco de Portugal Economia
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