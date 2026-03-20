Banco de Portugal garante que poupa mais de dois milhões com a saída imediata de Centeno

Agência Lusa , MCC
Há 1h e 35min

Quem o diz é Álvaro Santos Pereira

O Banco de Portugal (BdP) vai poupar 2,2 milhões de euros com o acordo de reforma com Mário Centeno, tendo em conta os valores a que tinha direito se ficasse na organização, disse esta sexta-feira o governador, Álvaro Santos Pereira.

Com este acordo, “estamos a falar em poupanças que chegam a 2,2 milhões de euros se ele ficasse, como tinha direito, até aos 70 anos”, disse o governador do Banco de Portugal, no Porto, referindo-se a encargos salariais, segurança social e outras despesas a que Mário Centeno tinha direito, como consultor de administração.

Temas: Banco de Portugal Mário Centeno Álvaro Santos Pereira Reforma

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