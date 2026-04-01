Novos empréstimos à habitação atingem valor mais baixo num ano

Agência Lusa , JGR
1 abr, 15:11
Imobiliário (Associated Press)

De acordo com os dados do Banco de Portugal, os novos contratos de empréstimo à habitação recuaram 120 milhões de euros face a janeiro, o valor mais baixo desde fevereiro do ano passado

As instituições de crédito em Portugal concederam em fevereiro 1.673 milhões de euros para novos empréstimos à habitação, o valor mais baixo em 12 meses, quando atingiu 1.669 milhões de euros, segundo dados esta quarta-feira divulgados pelo banco central.

De acordo com os dados do Banco de Portugal (BdP), os novos contratos de empréstimo à habitação recuaram 120 milhões de euros face a janeiro, o valor mais baixo desde fevereiro do ano passado.

Já as renegociações, após uma subida em janeiro até aos 565 milhões de euros, voltaram a descer no mês em análise, para 534 milhões de euros.

Esta redução teve especial impacto no montante total nos novos contratos de empréstimos a particulares, que recuaram 83 milhões de euros em cadeia, para 2.515 milhões de euros.

Já nos empréstimos ao consumo, o montante de novas operações avançou de 556 milhões de euros em janeiro para 597 milhões de euros, contra 583 milhões de euros um ano antes.

Nesta modalidade, a taxa de juro média de novas operações chegou aos 9,01%, contra 9,15% no mês anterior e 9,04% no mês homólogo.

Entre as empresas, as novas operações de empréstimos somaram 2.332 milhões de euros, mais 383 milhões de euros do que em janeiro.

“Este aumento resultou do crescimento tanto dos novos contratos (+299 milhões de euros) como das renegociações (+83 milhões de euros)”, refere o BdP.

Para as empresas, a taxa de juro média das novas operações de empréstimos aumentou 0,03 pontos percentuais face a janeiro, para 3,74%, baixando 0,53 pontos percentuais em relação ao mês homólogo.

Temas: Banco de Portugal Emprestimos Habitação Crédito

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