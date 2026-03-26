Crédito à habitação acelera em fevereiro pelo 25.º mês consecutivo para 111.658 milhões

Agência Lusa , AM
Há 47 min
Casas (Getty Images)

Já o montante de empréstimos ao consumo e outros fins aumentou 7,9% em termos homólogos

O 'stock' de empréstimos para habitação cresceram pelo 25.º mês consecutivo em fevereiro, com um aumento homólogo de 10,4%, atingindo 111.658 milhões de euros, divulgou esta quinta-feira o Banco de Portugal (BdP).

Os dados foram publicados pelo BdP e registam que foi o valor mais alto desde o início da série, em 1980, e que a subida de 10,4% foi a maior variação anual desde fevereiro de 2006 (10,5%).

Face a janeiro, a subida foi de 747 milhões de euros.

Já o montante de empréstimos ao consumo e outros fins aumentou 7,9% em termos homólogos e 159 milhões de euros em cadeia, para 33.996 milhões de euros.

Esta variação anual resultou de um abrandamento de 8,9% em janeiro para 8,7% em fevereiro nos empréstimos para outros fins e uma aceleração de 7,3% para 7,5% na evolução homóloga do consumo.

Globalmente, em fevereiro, o montante total de empréstimos a particulares cresceu 9,8% em termos homólogos e 906 milhões de euros em cadeia, para 146.400 milhões de euros.

No que diz respeito ao ‘stock’ de empréstimos concedidos pelos bancos às empresas, no final de fevereiro totalizava 74.524 milhões de euros, mais 442 milhões de euros face a janeiro e 4,1% em termos homólogos.

Segundo o banco central, as microempresas e as pequenas empresas mantiveram taxas de variação anual positivas (de 14,1% e 5,3%, respetivamente), enquanto os empréstimos às médias empresas e grandes empresas “mantiveram taxas de variação anuais negativas (-1,2% e -3,6%, respetivamente)”.

O BdP sublinhou ainda que o crédito ao setor da construção e atividades imobiliárias acelerou em fevereiro 10,1%, que compara com 5,9% um ano antes e 8,7% em janeiro.

Nos setores do comércio, transportes e alojamento, a taxa de variação anual aumentou para 4,4% (3,8% em janeiro), o crédito ao alojamento e restauração e ao comércio subiram 5,3% e 6,0%, respetivamente, em termos homólogos, e o crédito ao setor dos transportes e armazenagem recuou 1,4%.

Por sua vez, o setor das indústrias e eletricidade teve uma taxa de variação anual de -2,3% em fevereiro, contra -2,1% em janeiro.

No que diz respeito aos depósitos, no final de fevereiro, os bancos acumulavam 201.088 milhões de euros de particulares, mais 434 milhões de euros que no mês anterior. A taxa de variação anual foi, nesse mês, de 4,4%, equivalente ao registado em fevereiro, mas um abrandamento em relação aos 3,4% do mês homólogo.

O banco central assinala que esta variação “refletiu um aumento de 132 milhões de euros nas responsabilidades à vista (maioritariamente depósitos à ordem) e de 302 milhões nos depósitos a prazo (que incluem depósitos com prazo acordado e depósitos com pré-aviso)”.

Já o 'stock' dos depósitos das empresas cresceu 508 milhões de euros em cadeia, para 73.835 milhões de euros, numa taxa de crescimento anual de 7,9% (acima dos 7,7% de janeiro).

Temas: Banco de Portugal Emprestimos Crédito à habitação

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