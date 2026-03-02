Dívida pública aumenta para 280,9 mil milhões de euros em janeiro

Agência Lusa
Há 52 min
Dinheiro (Getty Images)

Face ao mesmo mês de 2025, a subida foi de 6.428 milhões de euros

A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, aumentou cerca de 6,1 mil milhões de euros em janeiro, para 280.857 milhões de euros, segundo dados esta segunda-feira divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).

Esta evolução "refletiu o incremento dos títulos de dívida (+5,2 mil milhões de euros), destacando-se uma emissão de obrigações sindicada e dois leilões de obrigações do Tesouro, e dos empréstimos (+0,6 mil milhões de euros), ambos maioritariamente de longo prazo", explica o BdP.

Face ao mesmo mês de 2025, a subida foi de 6.428 milhões de euros.

