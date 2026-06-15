Banco de Portugal mantém previsão de crescimento de 1,8% em 2026

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Esta previsão é mais pessimista do que a do Governo

O Banco de Portugal manteve a previsão de crescimento da economia portuguesa em 1,8% em 2026, segundo as estimativas inscritas no Boletim Económico de junho, divulgado esta segunda-feira.

Esta previsão é mais pessimista do que a do Governo, que estima um crescimento de 2% este ano.

Já para os próximos anos as projeções são de um crescimento de 1,6% em 2027 e 1,8% em 2028, enquanto a inflação "deverá subir para 3,1% em 2026 e retornar a valores próximos de 2% nos anos seguintes".