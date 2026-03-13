Euribor sobe de novo a três, a seis e 12 meses

Agência Lusa
Há 2h e 6min
Imobiliário em Portugal (Getty Images)

A taxa Euribor subiu esta sexta-feira pela segunda sessão consecutiva a três, a seis e a 12 meses em relação a quinta-feira.

Com as alterações desta sexta-feira, a taxa a três meses, que avançou para 2,157%, continuou abaixo das taxas a seis (2,289) e a 12 meses (2,522%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu hoje, ao ser fixada em 2,289%, mais 0,064 pontos do que na quinta-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a janeiro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,93% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,78% e 24,98%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor avançou hoje para 2,522%, mais 0,066 pontos do que na quinta-feira. Em 10 de março a Euribor a 12 meses foi fixada em 2,552%, um novo máximo desde janeiro de 2025.

No mesmo sentido, a Euribor a três meses subiu hoje ao ser fixada em 2,157%, mais 0,007 pontos do que na quinta-feira.

Em 05 de fevereiro, o BCE manteve as taxas diretoras, de novo, pela quinta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 18 e 19 de março em Frankfurt, Alemanha.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

