Dívida pública aumenta para 282,7 mil milhões em fevereiro

1 abr, 11:20

Dados divulgados pelo Banco de Portugal

A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, aumentou cerca de 1.560 milhões de euros em fevereiro, para 282.711,2 milhões de euros, segundo dados divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).

Esta evolução "refletiu o incremento dos títulos de dívida (+1,9 mil milhões de euros), decorrente sobretudo de emissões líquidas positivas de bilhetes do Tesouro", explica o BdP, acrescentando que os empréstimos diminuíram cerca de 400 milhões de euros.

O banco central acrescenta que houve uma diminuição de cerca de 400 milhões de euros nos empréstimos.

“Esta diminuição deveu-se ao reembolso calendarizado de 0,8 mil milhões de euros ao Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF), que foi parcialmente compensado pelo recebimento de uma nova tranche de 0,3 mil milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)”, regista a instituição.

Face ao mesmo mês de 2025, a subida foi de 8.344 milhões de euros.

A instituição liderada por Álvaro Santos Pereira indicou, também, que os ativos em depósitos das administrações públicas atingiram cerca de 21,7 mil milhões de euros, um valor equivalente ao registado em janeiro.

“Deduzida desses depósitos, a dívida pública aumentou 1,6 mil milhões de euros, para 261,0 mil milhões de euros", conclui o BdP.