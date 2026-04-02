BCE prevê que inflação acelere para 3,1% no segundo trimestre

Agência Lusa , AM
2 abr, 12:23
Banco Central Europeu (AP Photo)

O aumento da inflação poderá ser mais intenso e persistente se o crescimento salarial aumentar em resposta à subida dos preços da energia

O Banco Central Europeu (BCE) prevê que a inflação vai acelerar para 3,1% no segundo trimestre de 2026 devido ao aumento dos preços da energia causado pela guerra no Médio Oriente.

A autoridade monetária afirma no último boletim económico, publicado esta quinta-feira, que a inflação cairá para 2,8% no terceiro trimestre, devido à queda nos preços das matérias-primas energéticas, conforme indicado pelos contratos futuros.

Desta forma, a inflação permanecerá acima de 2% no curto prazo.

O BCE também alerta que "uma guerra prolongada no Médio Oriente pode levar a um aumento maior e mais sustentado nos preços da energia do que o previsto atualmente, o que elevaria a inflação na zona do euro".

O BCE manteve as taxas de juro sobre depósitos bancários em 2% em março. Posteriormente, alguns membros do Conselho de Governadores consideraram prematuro aumentar as taxas na reunião do final de abril, mas outros consideraram essa possibilidade.

O aumento da inflação poderá ser mais intenso e persistente se o crescimento salarial aumentar em resposta à subida dos preços da energia, bem como se a guerra causar interrupções mais generalizadas nas cadeias de abastecimento globais, de acordo com o BCE.

Até o momento, o BCE observa que as expectativas de inflação nos mercados financeiros aumentaram consideravelmente no curto prazo, mas no longo prazo permanecem próximas de 2%.

O BCE prevê um "crescimento moderado" do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre de 2026 na zona euro devido aos efeitos da guerra nos mercados de matérias-primas, no rendimento real e na confiança mundial.

Os preços do petróleo bruto subiram acentuadamente 84% desde 18 de dezembro de 2025 e atingiram cerca de 104 dólares por barril após os ataques dos EUA e de Israel ao Irão e as medidas retaliatórias de Teerão, de acordo com o BCE.

"O número de petroleiros que transitam pelo Estreito de Ormuz caiu drasticamente e os custos globais de transporte de petróleo bruto aumentaram substancialmente", acrescentou o BCE.

O banco central acredita que "os preços do gás têm sido particularmente vulneráveis devido aos níveis historicamente baixos de armazenamento na Europa".

No entanto, o BCE afirma que a exposição do comércio internacional de mercadorias parece limitada, visto que os navios-contentores atualmente no Golfo Pérsico representam apenas cerca de 1,6% da capacidade global de transporte marítimo de contentores.

Grande parte do tráfego continua a ser desviado pelo Cabo da Boa Esperança, na sequência das interrupções no Canal de Suez, devido a tensões regionais anteriores e ao aumento dos riscos de segurança decorrentes dos ataques dos rebeldes Houthi a navios de carga no Estreito de Bab el-Mandeb desde o final de 2023.

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