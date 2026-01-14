Parlamento Europeu coloca Mário Centeno entre os "preferenciais" para vice do BCE

Agência Lusa , AG
Há 25 min
Mário Centeno (Lusa)

Declaração por escrito coloca apenas o letão Mārtiņš Kazāks a par do português

O Parlamento Europeu considera Mário Centeno, ex-governador do Banco de Portugal, e Mārtiņš Kazāks, governador do banco central da Letónia, como "candidatos preferenciais para o cargo" de vice-presidente do BCE, que ficará disponível no final de maio.

Numa declaração escrita, a presidente da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, Aurore Lalucq, informou que "os membros da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários realizaram trocas informais de opiniões com os seis candidatos ao cargo de próximo Vice-Presidente do BCE [Banco Central Europeu]", durante audições em separado realizadas esta quarta-feira.

"Os coordenadores da comissão, representando a maioria dos seus membros, apoiaram Mārtiņš Kazāks e Mário Centeno como os candidatos preferenciais para o cargo", acrescentou.

