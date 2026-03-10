Christine Lagarde garante que BCE fará o que for "necessário" para manter a inflação "sob controlo"

Agência Lusa , NM
Há 55 min
Lagarde (AP)

A presidente do Banco Central Europeu não quer "aumentos da inflação do tipo daqueles que vimos nos anos de 2022 e 2023", mas sublinha que situação é "muito diferente"

A presidente do Banco Central Europeu (BCE) afirmou esta terça-feira que a instituição monetária fará tudo o que for "necessário" para que "a inflação esteja sob controlo" face à subida dos preços da energia, devido à guerra no Médio Oriente.

"Faremos tudo o que for necessário para que a inflação esteja sob controlo e para que os franceses, os europeus, não sofram aumentos da inflação do tipo daqueles que vimos nos anos de 2022 e 2023", desencadeados pela guerra na Ucrânia, afirmou Christine Lagarde numa entrevista na France 2 e France Inter, ao mesmo tempo que sublinhou que a situação é "muito diferente".

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.

Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia, entre outros.

