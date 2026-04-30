BCE mantém taxas de juro inalteradas

Há 1h e 13min

Banco Central Europeu alerta para o aumento dos riscos

O Banco Central Europeu decidiu manter inalteradas as três principais taxas de juro, num contexto de crescente incerteza económica marcada pela escalada de tensões no Médio Oriente.

"O Conselho do BCE está empenhado em definir a política monetária de modo a assegurar que a inflação estabiliza no objetivo de 2% a médio prazo", lê-se no comunicado.

A instituição considera que a evolução recente dos dados económicos está, em geral, alinhada com as previsões anteriores para a inflação, mas alerta para o aumento dos riscos: pressão inflacionista em alta e crescimento económico sob ameaça.

"A guerra no Médio Oriente provocou um aumento pronunciado dos preços dos produtos energéticos, fazendo subir a inflação e pesando sobre o sentimento económico. As implicações da guerra para a inflação a médio prazo e a atividade económica dependerão da intensidade e da duração do choque sobre os preços dos produtos energéticos e da magnitude dos seus efeitos indiretos e de segunda ordem. Quanto mais tempo durar a guerra e os preços dos produtos energéticos se mantiverem elevados, mais forte será o provável impacto na inflação em geral e na economia", acrescenta a nota.