Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

BCE mantém taxas de juro inalteradas

António Assis Teixeira | Andreia Miranda
Há 1h e 13min
Banco Central Europeu (GettyImages)

Banco Central Europeu alerta para o aumento dos riscos

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Banco Central Europeu decidiu manter inalteradas as três principais taxas de juro, num contexto de crescente incerteza económica marcada pela escalada de tensões no Médio Oriente.

"O Conselho do BCE está empenhado em definir a política monetária de modo a assegurar que a inflação estabiliza no objetivo de 2% a médio prazo", lê-se no comunicado.

A instituição considera que a evolução recente dos dados económicos está, em geral, alinhada com as previsões anteriores para a inflação, mas alerta para o aumento dos riscos: pressão inflacionista em alta e crescimento económico sob ameaça.

"A guerra no Médio Oriente provocou um aumento pronunciado dos preços dos produtos energéticos, fazendo subir a inflação e pesando sobre o sentimento económico. As implicações da guerra para a inflação a médio prazo e a atividade económica dependerão da intensidade e da duração do choque sobre os preços dos produtos energéticos e da magnitude dos seus efeitos indiretos e de segunda ordem. Quanto mais tempo durar a guerra e os preços dos produtos energéticos se mantiverem elevados, mais forte será o provável impacto na inflação em geral e na economia", acrescenta a nota.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Banco central europeu Taxas de juro
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Economia

Em 2025, 18,6% da população em Portugal estava em risco de pobreza

Há 1h e 0min

BCE mantém taxas de juro inalteradas

Há 1h e 13min

Venda da TAP. Air France-KLM garante que conflito no Médio Oriente não altera, para já, valor da oferta

Há 2h e 14min

Crescimento do PIB na zona euro e na UE abranda no 1.º trimestre

Há 3h e 43min
Mais Economia

Mais Lidas

Operação Influencer: impressões digitais junto aos 75 mil euros de Vitor Escária são de quatro agentes da PSP sem luvas

28 abr, 20:20

Víbora-de-fosseta, cobra-voadora e lagartixas entre as novas espécies descobertas em cavernas do Camboja

26 abr, 17:00

Emigraram para trabalhar, regressaram para investir: Jorge e Pedro fizeram carreira lá fora e apostam agora no seu país

Ontem às 08:00

Segurança Social ativa autenticação de dois fatores obrigatória a partir de 12 de maio

Ontem às 12:41

Como funciona a rede secreta que mantém o petróleo iraniano a fluir para a China

27 abr, 21:23

Football Leaks: Rui Pinto absolvido de 241 crimes

Ontem às 15:29

Adolescente francês arrisca dois anos de prisão em Singapura por lamber uma palhinha

28 abr, 12:15

Mercadona está a contratar para loja que abre em outubro. Dá férias extra, contrato efetivo e prémios

22 abr, 19:00

Não há como escapar. Prestação a pagar ao banco volta a aumentar em maio mesmo com o BCE a deixar taxas de juro inalteradas

Hoje às 07:00

Nem tanques, nem mísseis em Moscovo. Putin receia ataque da Ucrânia e 'encolhe' desfile do Dia da Vitória

Ontem às 21:02

"Houve necessidade de ultrapassar a barreira do som": estrondo semelhante a explosão na Figueira da Foz foi um caça da Força Aérea

28 abr, 14:29

Incêndio em prédio faz 11 feridos na Amadora

Há 1h e 40min