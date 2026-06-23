O futuro do trabalho no setor financeiro: potenciar o talento através da Inteligência Artificial

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A Inteligência Artificial deixou de ser uma possibilidade futura. Já faz parte do quotidiano das organizações e, por isso, o desafio já não está apenas em adotar novas ferramentas. Está, sobretudo, na forma como integramos esta transformação nas equipas, na cultura organizacional e na experiência das pessoas que trabalham connosco.

As projeções do World Economic Forum ajudam a dar escala a esta mudança: até 2030, estima-se que a transformação estrutural do mercado de trabalho possa afetar o equivalente a 22% dos empregos atuais e que 39% das competências-chave dos trabalhadores venham a transformar-se ou a tornar-se obsoletas. O mesmo relatório estima ainda que 59% da força de trabalho mundial precisará de formação até 2030. Mais do que os números em si, importa olhar para o que eles nos dizem sobre a evolução do trabalho: a adaptação deixou de ser um tema pontual para passar a ser uma condição permanente.

No setor financeiro, por exemplo, procuramos cada vez mais perfis híbridos, capazes de combinar análise crítica, inteligência relacional, leitura de dados e discernimento ético num contexto cada vez mais automatizado. Esta evolução não substitui a competência técnica; alarga-a. Obriga-nos a juntar conhecimento funcional, capacidade digital, sentido crítico e responsabilidade na tomada de decisão.

A adoção da IA nas empresas europeias também mostra que esta transformação está a acelerar, mas ainda não é uniforme. Segundo o Eurostat, em 2025 cerca de 20% das empresas da União Europeia com 10 ou mais trabalhadores já utilizavam tecnologias de IA, valor que subia para mais de 55% nas grandes empresas. Estes dados revelam duas realidades em simultâneo: a IA está a entrar de forma consistente nas organizações, mas existem diferenças significativas na capacidade de adoção, sobretudo em função da dimensão, dos recursos e das competências disponíveis.

A IA já está presente em muitos processos do dia a dia das equipas, desde a automatização de tarefas repetitivas à análise mais rápida de informação. A eficiência operacional é um benefício evidente, mas não me parece que seja aí que esteja o maior impacto. O verdadeiro ganho acontece quando essa eficiência liberta tempo e energia para aquilo que a tecnologia não substitui: criatividade, empatia, pensamento crítico, capacidade de contextualização e decisão responsável. É nessa fronteira que o papel humano se torna ainda mais relevante.

Naturalmente, esta mudança também traz desafios concretos. A velocidade da evolução tecnológica gera ansiedade, receios e ritmos diferentes de adaptação. Seria ingénuo e perigoso ignorá-lo. A literacia digital passou a ser uma prioridade transversal. Na Europa, os dados mostram que a falta de expertise continua a ser uma das principais barreiras à adoção de IA nas empresas. Em Portugal, o relatório Digital Decade 2025 da Comissão Europeia identifica precisamente desafios relacionados com as competências digitais básicas, apesar das infraestruturas digitais sólidas para a adoção de IA.

Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que a IA pode redefinir funções, acelerar ritmos de trabalho e aumentar a exigência sobre a capacidade de aprendizagem contínua. O impacto que terá no trabalho dependerá muito das escolhas que as organizações fizerem: como implementam, como comunicam e como acompanham as suas pessoas neste processo.

A resposta a esta realidade passa, necessariamente, por investir em programas de capacitação, que promovam uma utilização consciente, prática e responsável da tecnologia. Mais do que introduzir ferramentas, o objetivo deve ser o de desenvolver culturas organizacionais que incentivem a curiosidade, a experimentação informada e o pensamento crítico sobre os limites, as oportunidades e os impactos da IA.

Falar de IA nas organizações é também falar de confiança. Num setor altamente regulado, como é o setor financeiro, a supervisão humana, a proteção de dados e a responsabilidade ética não são negociáveis. Esta dimensão ganhou ainda mais relevância com o AI Act europeu, que veio reforçar a importância da literacia em IA para quem desenvolve, implementa ou utiliza estes sistemas em contexto organizacional.

Esta responsabilidade estende-se também à relação com o talento. Os profissionais valorizam cada vez mais organizações que invistam no seu desenvolvimento, que criem espaço real para a aprendizagem e que ofereçam um sentido claro num contexto de mudança permanente. A estabilidade continua a ser importante, mas já não chega. É preciso propósito.

É por isso que o reskilling e o upskilling assumem hoje um papel verdadeiramente estratégico. Não se trata apenas de preparar as pessoas para funções futuras. Trata-se de garantir que continuam a sentir-se relevantes, capazes e participantes ativas na evolução das suas organizações. Talvez esta seja uma das maiores ironias da transição tecnológica: à medida que a IA automatiza tarefas técnicas e/ou repetitivas, as competências humanas tornam-se ainda mais decisivas.

O futuro do trabalho no setor financeiro não será definido apenas pela sofisticação dos algoritmos. Será definido pela capacidade de as organizações combinarem automação com supervisão humana, eficiência com propósito e transformação com acompanhamento real das pessoas que a tornam possível.