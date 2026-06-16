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Chamaram os bombeiros para uma queda. Encontraram um homem baleado

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 19min
PSP (Foto: Facebook PSP)
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PSP foi chamada ao local, mas a vítima já tinha sido transportada para p hospital

Um homem de 32 anos foi encontrado baleado na manhã desta terça-feira, no concelho de Loures, tendo sido transportado para o hospital como ferido ligeiro, disse à Lusa o adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários de Sacavém.

Segundo esta fonte, a corporação foi chamada ao local pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) de Lisboa, às 07:21, “para uma vítima de queda na via pública”, concretamente na Praceta Andrade Corvo, na Quinta da Fonte.

“Não era uma queda, mas sim um homem que tinha sido baleado na coxa e na perna”, relatou a mesma fonte.

O homem foi transportado pelos bombeiros para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

Contactada pela Lusa, a Polícia de Segurança Pública confirmou ter sido chamada ao local, onde a vítima já não se encontrava.

Segundo a mesma fonte, a Polícia Judiciária também foi acionada, dado que o incidente pode configurar uma tentativa de homicídio com recurso a arma de fogo.

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Temas: Baleado Tiros PSP PJ Sacavém

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