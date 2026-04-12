Homem baleado durante confrontos em Loures

Há 1h e 58min

Autoridades prosseguem com diligências no sentido de esclarecer todos os contornos deste incidente

Um homem ficou ferido, na madrugada deste domingo, na sequência de uma desordem envolvendo três indivíduos em Santo António dos Cavaleiros, concelho de Loures.

O incidente envolveu o recurso a uma arma de fogo, tendo um dos intervenientes sido atingido. A vítima foi assistida no local pelos meios de emergência e posteriormente transportada para o Hospital Beatriz Ângelo, onde está a receber tratamento médico, fora de perigo.

A Polícia Judiciária foi acionada e deslocou-se ao local, ficando responsável pela investigação das circunstâncias do ocorrido, nomeadamente para apurar as motivações da desordem e a identificação dos restantes envolvidos.

As autoridades prosseguem com diligências no sentido de esclarecer todos os contornos deste incidente.

Este ano já foram baleadas cerca de 20 pessoas na Amadora.