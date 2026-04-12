Homem baleado durante confrontos em Loures

Daniela Rodrigues
Há 1h e 58min
Polícia Judiciária

Autoridades prosseguem com diligências no sentido de esclarecer todos os contornos deste incidente

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Um homem ficou ferido, na madrugada deste domingo, na sequência de uma desordem envolvendo três indivíduos em Santo António dos Cavaleiros, concelho de Loures.

O incidente envolveu o recurso a uma arma de fogo, tendo um dos intervenientes sido atingido. A vítima foi assistida no local pelos meios de emergência e posteriormente transportada para o Hospital Beatriz Ângelo, onde está a receber tratamento médico, fora de perigo. 

A Polícia Judiciária foi acionada e deslocou-se ao local, ficando responsável pela investigação das circunstâncias do ocorrido, nomeadamente para apurar as motivações da desordem e a identificação dos restantes envolvidos.

As autoridades prosseguem com diligências no sentido de esclarecer todos os contornos deste incidente.

Este ano já foram baleadas cerca de 20 pessoas na Amadora.

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Crime e Justiça

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